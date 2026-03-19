Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu! Altın, dolar, euro borsa ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,35, altının gram fiyatı yüzde 7,45 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,30 ve avro/TL yüzde 0,16 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.880,01 puanı ve en yüksek 13.298,53 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,35 altında 13.047,72 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,45 düşüşle 6 bin 705 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,42 azalışla 45 bin 174 liraya indi.

Geçen hafta sonu 12 bin 135 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 7,45 azalarak 11 bin 231 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,30 artarak 44,3200 lira, avro yüzde 0,16 yükselerek 50,8400 lira oldu.