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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,63, altının gram fiyatı yüzde 0,29 ve dolar/TL yüzde 0,26 azalırken, avro/TL yüzde 0,03 artış kaydetti.

AA
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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
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BIST 100 endeksi, en düşük 9.768,60 ve en yüksek 10.159,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,63 değer kaybederek 9.771,16 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,29 azalışla 2 bin 749 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,02 düşüşle 18 bin 343 liraya indi.

Geçen hafta sonu 4 bin 617 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 605 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 değer kaybederek 33,9790 liraya inerken, avro ise yüzde 0,03 artışla 37,6970 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,44 ve emeklilik fonları yüzde 0,50 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,09 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

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