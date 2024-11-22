  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Takip Et

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71, dolar/TL yüzde 0,39 ve altının gram fiyatı yüzde 5,49 artarken, Eruo/TL yüzde 0,80 geriledi.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Takip Et

BIST 100 endeksi, en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,71 üzerinde 9.549,89 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,49 artışla 3 bin liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,41 yükselişle 20 bin 350 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 764 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,48 artarak 5 bin 25 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 değer kazanarak 34,5500 liraya çıkarken avro ise yüzde 0,80 azalışla 36,0330 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55 ve emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,89 ile "Kıymetli Maden" fonlar oldu.

ABD'de tüketici güven endeksi kasımda aşağı yönlü revize edildiABD'de tüketici güven endeksi kasımda aşağı yönlü revize edildiKüresel Ekonomi

 

OpenAI’dan yeni adım! Google’a rakip olacak, hakimiyetini sarsacakOpenAI’dan yeni adım! Google’a rakip olacak, hakimiyetini sarsacakTeknoloji

 

Ekonomi
Yeni sosyal güvenlik paketi geliyor! Prim desteği, GSS borçları ve vergi dilimi düzenlemesi masada
YENİ SOSYAL GÜVENLİK PAKETİ GELİYOR!
Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin faiz indirimi sinyallerini nasıl yorumladı?
Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin faiz indirimi sinyallerini nasıl yorumladı?
Vatandaş ödemede zorlanıyor: Kredi kartlarında 1 haftada 1,5 milyar TL'den fazla alacak takibe düştü
VATANDAŞ ÖDEMEDE ZORLANIYOR
Üç dev banka TCMB'nin faiz indirimi için beklentisini açıkladı
Üç dev banka TCMB'nin faiz indirimi için beklentisini açıkladı
Kartlı ödemeler ekimde 1,49 trilyon lira oldu
Kartlı ödemeler ekimde 1,49 trilyon lira oldu
En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Ödülünü DG Geri Kazanım aldı
En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Ödülünü DG Geri Kazanım aldı