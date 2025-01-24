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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Euro, Dolar, borsa, altın...

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,27, altının gram fiyatı yüzde 2,87, Euro/TL yüzde 2,36, Dolar/TL yüzde 0,33 artış kaydetti.

AA
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Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Euro, Dolar, borsa, altın...
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BIST 100 endeksi, en düşük 9.923,63 puanı ve en yüksek 10.151,55 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 üstünde 10.104,85 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,87 artışla 3 bin 186 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,84 yükselişle 21 bin 596 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 187 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,89 artarak 5 bin 337 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD Dolar'ı yüzde 0,33 değer kazanarak 35,6890 liraya, Euro yüzde 2,36 artışla 36,4110 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,78, emeklilik fonları yüzde 1,83 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,22 ile "hisse senedi" fonları oldu.

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