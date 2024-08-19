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Bu ilçede ekmek 1 TL'den satılıyor

Bursa'da Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 5 yıl önce verdiği sözü tutarak Yenişehir Ekmek Sanayii'nde (YESAŞ) üretilen ekmeğin belirli saatler arasında 1 TL’den satışa sunulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Bu ilçede ekmek 1 TL'den satılıyor
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 2019 seçimlerinden önce o sıralarda 1 lira 20 kuruştan satılan YESAŞ ekmeğin, 1 TL olması gerektiğini savunmuş ve göreve geldiği takdirde ekmeği 1 TL yapacağının sözünü vermişti.

Her gün saat 11.00 ile 13.00 arasında ekmek 1 TL’den satışa sunulacak

31 Mart 2024’te Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel, bir önceki dönem verdiği sözü bugün hayata geçirdi. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün saat 11.00 ile 13.00 arasında ekmek 1 TL’den satışa sunuldu. Sosyal denge ve toplumsal barışı bozmamak adına ise 1 TL’den satılacak ekmek 1000 adet ile sınırlandırıldı.

‘Sözümüzü tuttuk’

Cuma akşamı haberi sosyal medyadan paylaşan Başkan Ercan Özel, “Türkiye’nin en ucuz ekmeğini vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” demişti.

Kampanyadan daha fazla kişinin yararlanması için bir kişinin en fazla 2 ekmek alabileceğine değinen Başkan Ercan Özel, “Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Kültür Merkezi bahçesinde bugünden itibaren her gün ekmek 1 TL’den satışa sunuldu. Böylece, yıllar önce verdiğimiz sözü de tutmuş olduk” ifadelerini kullandı.

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