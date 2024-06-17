Bu yıl 1,5 milyar dolarlık un ihracatı hedefleniyor

Bazı bölgelerde yaşanan yağış azlığının, yıllık buğday rekoltesini olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Mehmet Mesut Çakmak, 2024'te buğday rekoltesi tahminlerinin yaklaşık 20 milyon ton, un ihracatında ise yıllık hedefin 1.5 milyar dolar olduğunu söyledi. Buğday hasadına ve un ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunan Çakmak, geçtiğimiz sene son yılların en yüksek buğday rekoltesinin gerçekleştiğini, bu yıl ise özellikle İç Anadolu'da yağışların azaldığını ve buna bağlı olarak rekoltede düşüş yaşanacağını dile getirdi. Çakmak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ise üretim beklentilerinin yüksek olduğunu ifade ederek, "Bu sene bölgemizde buğday üretiminde yüzde 10 artış bekliyoruz, yağış ortalaması çok iyiydi. Bölgemizde bu sene ekinin yüzde 65'i makarnalık buğdaydan oluşuyor. Dünyanın en iyi makarnalık buğdayı bölgemizde yetişiyor'' dedi.

“Piyasada buğday stoğu yok”

Çiftçilerin devlet desteklerine daha fazla erişmesi gerektiğini kaydeden Çakmak, “Devlet her sene çiftçiyi desteklemek adına alımlarını artırıyor. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) geçen yıl 13.5 milyon ton buğday satın aldı. Bu sene alımların artarak devam etmesini bekliyoruz. Piyasada şu an fazla stok yok. Bu sene faizler yüksek olduğu için kimsenin stok şansı yok” dedi.

Türkiye’nin un ihracatında yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 23 bin ton ile yüzde 25 ihracat artışı gerçekleştirdiğini söyleyen Çakmak sözlerini, “Ülkemiz un ihracatı nda 15 yıldan beri dünya şampiyonu. 1,5 milyar dolarla seneyi kapatırız diye düşünüyorum” şeklinde tamamladı.

“Buğday üreticisinin her zaman desteklenmesinden yanayız”

Çakmak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son açıkladığı 2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri hakkında da şu görüşlere yer verdi:

“Buğday, insanların temel besin maddesi olarak dünya genelinde ekim ve üretim bakımından ilk sırada yer almaktadır. Ülkelerin ve tabii ki Türkiye’nin tarım ve üretiminde de stratejik önem taşımaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 yılı ekmeklik buğday taban fiyatını, fark ödemesi ile beraber ton başına 11.000 TL olarak belirlemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararın üreticilerimize önemli bir destek sağlayacağını ve sektörde sürdürülebilirliği artıracağını düşünüyoruz. Buğday üreticisin her zaman desteklenmesinden yanayız.”