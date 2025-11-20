Bu yıl küresel enerji verimliliğinde ilerleme ivme kazandı

Küresel enerji verimliliğindeki ilerlemenin temel göstergelerinden biri olan birincil enerji yoğunluğunun bu yıl önemli ölçüde iyileştiği ancak enerji verimliliğinin sunduğu tüm faydalardan yararlanabilmek için hükümetlerin daha fazla çaba göstermesi gerektiği bildirildi.,

Rapora göre, verimlilikte ilerlemenin ana ölçütü olan küresel birincil enerji yoğunluğu bu yıl yüzde 1,8 iyileşme yolunda ilerliyor.

Bu ilerleme geçen yıl yüzde 1 olarak gerçekleşmişti. Küresel enerji verimliliğindeki artış hızı 2019'dan beri büyük ölçüde durgun seyretmiş ve yıllık ortalama yüzde 1,3 seviyesinde kalmıştı. Söz konusu oran 2010-2019 döneminde ise yüzde 2 olmuştu.

Enerji verimliliğinde bu yılki ilerlemeye Hindistan ve Çin gibi bazı önemli ekonomilerin 2019'dan beri kaydettikleri ortalamanın üzerinde iyileşme göstermesine de katkı sağlıyor.

Küresel enerji verimliliği hedeflerinden uzak kalındı

Öte yandan, enerji verimliliğinde küresel çapta görülen iyileşme hızı, 2023'te Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP28'de belirlenen "enerji verimliliğinde ilerlemeyi 2030'a kadar yüzde 4'e çıkarma" hedefinden oldukça uzak. COP28'de yaklaşık 200 hükümet, 2030'a kadar küresel yıllık enerji verimliliği artış hızını iki katına çıkarmak için birlikte çalışmayı kabul etmişti.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, enerji verimliliğinde bu yıl kaydedilen küresel ilerlemenin sevindirici olduğunu belirterek, "Bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerde de olumlu işaretler görüyoruz. Ancak analizimiz, enerji verimliliğinin sunduğu tüm faydaların mümkün olduğunca çok kişiye ulaşması için hükümetlerin çok daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor. Enerji verimliliği, daha yüksek enerji güvenliği, daha uygun maliyetli faturalar, artan ekonomik rekabet gücü ve daha düşük emisyonlarla insanların yaşamlarını ve geçim koşullarını iyileştirme potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.