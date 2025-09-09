Bu yıl tezgahların yıldızı sardalya!

1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla tezgâhları dolduran balıklar hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Aylar sonra tezgâhlarına gelen istavrit, uskumru, kupes, kefal ve hamsi çeşitleriyle mesailerine kaldıkları yerde devam ettiklerini belirten balıkçı esnafı, balığın bol ve fiyatların da uygun olduğu bir sezon geçeceğini belirtti.

Palamudun yerini sardalya aldı

Balık sezonunun hayırlısıyla başladığını belirten balıkçı esnafı Batuhan Acar, "Sezonumuzu açtık 1 Eylül itibariyle. Şu anda mevsim itibari ile Eylül, Ekim ayında sardalya daha çok tüketimde. Sardalya yağ oranı daha yüksek olduğu için diğer balıklara göre daha lezzetli. Hamsimiz güzel bu sene iyi satışımız da güzel çok şükür. İstavrit severler güzel istavritimiz de geliyor, güzel tekir geliyor ama satış olarak sorarsanız sardalya şu anda en çok satılan balığımız. Geçen sene palamuttu, bu sene yerini sardalye aldı" dedi.

Balık fiyatları ne kadar?

Acar konuşmasının devamında, "Bence bu sene balık fiyatları cep dostu diyebilirim düşünüyorum. Şu anda sardalya, istavrit 200 TL’ye satılıyor. Dün bir tık ufak hamsi vardı, kilosu 200 TL idi bugün daha iri hamsimiz var. Bugünkü hamsi fiyatımız 300 TL. Bence bu sene insanlar bol bol hamsi ve sardalya ve istavrit yiyeceği ve bu yıl palamut olmayacağını düşünüyorum. Bu sezon bence vatandaşlar balığı ucuza yiyecek" ifadelerine yer verdi.