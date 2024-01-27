Bu yıl, ‘Türkiye Tech Visa Programı’ndan 50 girişimci faydalanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı'nı hazırladı. Plan, kamu kaynaklarının orta ve uzun vadeli politikalarla uyumlu, etkili ve verimli şekilde kullanılması açısından yol haritası niteliği taşıyor.

Plan döneminde bilişim, yazılım, siber güvenlik ve açık kaynak yazılım ekosistemi geliştirilecek. Bu kapsamda 2028'e kadar siber dayanıklılığı artırılan işletme sayısı 100'e çıkartılacak.

Dijital rozet platformu üzerinden sertifika üreten kuruluş sayısının bu yıl 20'ye, 2028'de 100'e ulaştırılması hedefleniyor.

Bu dönemde "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında sanayinin teknolojik dönüşümü sağlanarak yenilikçilik ve tasarım kapasitesinin artırılması ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi planlanırken ulusal dijital dönüşüm olgunluk değerlendirme modeli de geliştirilecek.

Dijital dönüşüm desteği verilen KOBİ sayısı 1000'e ulaştırılacak

Ayrıca dijital dönüşüm desteği verilen büyük ölçekli firma sayısı bu yıl 20'ye, 2028'de de 100'e yükseltilecek.

Dijital dönüşüm desteği sağlanan KOBİ sayısının bu yıl 250'ye, plan dönemi sonunda 1000'e ulaştırılması amaçlanıyor.

Bu dönemde sanayi ve teknoloji alanlarında politika ve stratejiler geliştirilerek araştırma ve analizler yapılması öngörülüyor. Bu kapsamda model fabrika sayısı bu yıl 12'ye, 2028'de 24'e çıkartılacak. Bu fabrikalarda öğren-dönüş ve danışmanlık hizmetleri alan firma sayısının 2024'te 1700'e, plan dönemi sonunda da 2 bin 800'e ulaştırılması hedefleniyor.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında açılan çağrının da 2024'te 6'ya, 2028'de 13'e çıkartılması planlanıyor.

Endüstri bölge sayısı artırılacak

Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında bu yıl 50 firmaya destek sağlanması öngörülürken 2028'de bu sayının 200'e ulaştırılması bekleniyor.

Plan döneminde Türkiye'nin AR-GE ve yenilik kapasitesinin güçlendirilerek ülkenin yüksek teknoloji alanlarında küresel ölçekte rekabetçi konuma yükseltilmesi hedefleniyor. Bu dönemde desteklenen kümelenme birlikteliklerinde yer alan firma sayısı bu yıl 450'ye, 2028'de 505'e ulaştırılacak.

Altyapı, AR-GE ve idare binaları, kuluçka merkezi ve atölye inşaatı desteklenen teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) sayısının bu yıl 32'ye, plan dönemi sonunda 92'ye yükseltilmesi planlanıyor. TGB'lerde yer alan firma sayısı 2024'te 11 bine, 2028'de de 15 bine çıkartılacak.

Turcorn 100 Programı

Turcorn 100 Programı'na kabul edilen girişim sayısının bu yıl 30'a, plan dönemi sonunda da 100'e ulaştırılması öngörülüyor.

Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve teknolojiye dayalı çalışmaları olan teknogirişimlerin ülkeye çekilmesi amacını taşıyan "Türkiye Tech Visa Programı"ndan yararlanan girişim sayısının bu yıl 50'ye, 2028'de de 425'e çıkarılması bekleniyor.

Ülkede topyekun kalkınmanın sağlanması ve bütün bölgelerin ulusal kalkınma sürecine katkısının yükseltilmesi, bölgelerin ulusal ve küresel rekabet gücünün artırılması, bölgeler arası sosyoekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasını sağlamak amacıyla da çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda kredi desteği sağlanarak organize sanayi bölgelerinde tamamlanan proje sayısı, 2023'te 241'e, 2028'de 295'e ulaştırılacak.

Yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen endüstri bölge sayısının 42'ye, plan dönemi sonunda da 54'e çıkarılması bekleniyor.