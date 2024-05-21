Bu yıl yalnızca bir kaç bin adet satılacak: Ananas 400 dolar olur mu?

Bu sıradışı meyve melezleme yöntemiyle elde edildi. Güney Kaliforniya'daki lüks manav Melissa's Produce, "Bu sıradışı meyveyi yalnızca biz sattığımız için gururluyuz" diyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre şirketin halkla ilişkiler müdürü Robert Schueller, ellerindeki ananasların çoğunu Las Vegas ve Kaliforniya'daki lüks restoranlara sattıklarını söyledi.

Sosyal medyada ünlü olan şeflerden Bo Corley, Rubyglowları kesinlikle çok güzel bulduğunu söylerken o parayı hak etmediklerini de vurguladı. Corley, meyvenin farkını ise şu sözlerle anlattı:

"Çok fazla ananas yiyince ağızda oluşan acılık bunda yok."

Corley'den konu hakkında görüş alan CNN de 400 dolarla çok lüks bir restoranda yemek yenebileceğini hatırlattı. CNN, pek çok Amerikalı işsizlik ve enflasyonla boğuşurken böylesine pahalı bir meyvenin satılmasının şaşırtıcı olduğunu da bildirdi.

Bu yıl yalnızca birkaç bin adet piyasaya sürülecek

15 yıldır geliştirilen bu ananaslar, Kosta Rika'da yetiştiriliyor. Şirket, bir meyvenin büyümesinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü belirtiyor. Bu yıl yalnızca birkaç bin adet Rubyglow ananasının piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ABD'de satışa sunulan meyve, ilk olarak yıl başında Çin'de piyasaya sürülmüştü.

Şirket 2020'de de Pinkglow (pembe parıltı) ananaslarını satışa sunmuştu. 50 dolara piyasaya sürülen meyve, artık 8 ila 29 dolara alınabiliyor. Anneler Günü gibi özel anlarda hediye olarak veriliyor.