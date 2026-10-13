Buğday fiyatlarında 27 ayın en hızlı düşüşü yaşandı

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Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, iyi giden iklim koşulları ve azalan talebin etkisiyle buğdayın kile başına fiyatı, eylül ayında yüzde 12,7 azalışla Haziran 2024'ten bu yana en hızlı aylık düşüşünü kaydetti.

Buğday fiyatları, iklim koşulları, arz ve talebi etkileyen jeopolitik gelişmelerle yön bulmaya çalışıyor.

Buğdayın kile başına fiyatı ocak ayında yüzde 5,85 değer kaybetmişti.

Jeopolitik risklerin artması ve hava durumu kaynaklı endişelerle takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyerek yükselen buğday​​​​​​​ fiyatları eylülde 7,95 dolara kadar yükseldi.

Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler, iyi giden iklim koşulları ve azalan talebin etkisiyle buğday fiyatları eylül ayında sert düştü.

Söz konusu ayda yüzde 12,7 değer kaybeden buğday fiyatlarında Haziran 2024'ten bu yana en hızlı aylık düşüş görüldü. Buğdayın kile başına fiyatı Haziran 2024'te yüzde 15,5 değer kaybetmişti.

Böylece yıla 5 dolar seviyesinden başlayan buğday fiyatları, eylül ayını 6,75 dolardan tamamladı. Bu dönemde buğday fiyatları yüzde 35 değer kazanmış oldu.