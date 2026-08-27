Buğday fiyatlarında Rusya-Ukrayna etkisi: 3 yılın zirvesi görüldü

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Chicago buğday vadeli işlem fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının tırmanabileceği ve küresel tedariki daha da sekteye uğratabileceğine ilişkin artan endişelerle Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Fiyatlar bu ay tek başına yüzde 19 yükseldi; önceki seansta yüzde 6,4 artışın ardından bugün yüzde 2,6 daha değer kazandı.

Rusya-Ukrayna gerilimi arz endişelerini artırdı

Kremlin'e yakın kaynaklara göre Rusya, müzakerelerin çıkmaza girdiği sonucuna vararak Ukrayna'ya yönelik saldırıları, altyapı hedefleri dahil olmak üzere yoğunlaştırmaya hazırlanıyor.

Çatışma sürecinde limanlara ve tahıl terminallerine verilen zarar, küresel ihracatın dörtte birinden fazlasını karşılayan bu önemli bölgeden yapılan sevkiyatları ciddi ölçüde kısıtladı.

Ukrayna Tarım Bakanlığı, ülkenin bu sezon tarımsal ihracatının önceki tahminlerin yarısından fazla azalacağını açıklarken, Rusya'nın buğday sevkiyatlarının ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'nin üzerinde gerilemesi bekleniyor.

Karadeniz'deki lojistik riskler fiyatları destekliyor

Advantage Grain Genel Müdürü Chris Nikolaou, piyasanın çatışmanın tırmanması halinde ortaya çıkacak lojistik kısıtlar konusunda derin bir endişe içinde olduğunu vurgulayarak, "Karadeniz'de bir çözüme kavuşamazsak ve güvenlik tehdidi olmaksızın deniz ulaşımı sağlanamazsa ralli sürecek." dedi.

Nikolaou, "Rusya ve Ukrayna genel olarak düşük maliyetli tedarikçilerdir; ancak arzlarının büyük bölümü artık ulaşılamaz hale geldiğinden alıcılar çok daha zor bir durumda" diye belirtti.