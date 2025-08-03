Buğday ve arpadaki verim düşüklüğü saman fiyatını üçe katladı

Yozgat’ta, geçen yıla göre bu yıl kuraklık ve dolu tarımsal üretime büyük oranda darbe vurdu, yüzde 70’lere varan verim kaybı yaşandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hububat hasadına erken başlandı.

Mazot, torba ve ip fiyatı saman fiyatlarını artırdı

Biçerdöverler tarafından biçilen arpa ve buğdayın tarlalarda kalan sapları, kış aylarında hayvan yemi olarak kullanılmak üzere saman haline getirilip, kimisi balya kimisi de torbalara konularak depolanmaya başlandı. Mazot, torba, torbanın ağzının bağlandığı ip fiyatının çok yüksek olmasının da saman fiyatlarının artmasına etki ettiği belirtildi.

Buğday ve arpadaki verim düşüklüğü samanı etkiledi

Yozgat’ta besicilik yapan Ali Duru, şap hastalığı nedeniyle hayvanları fazla dışarıya çıkartamadıklarını, o nedenle bu yıl daha fazla samana ihtiyaç duymalarına karşılık hububat verimindeki düşüşün saman veriminin de düşürdüğünü belirtti.

Hayvanına vermek üzere samanı torbalayan Ali Duru, "Ekinleri boyu kısa olduğu için samanda yüzde 50, bazı yerlerde yüzde 60’tan fazla düştü verimi. O da ister istemez fiyatlara da yansıyor. Tüm mahsul olarak, mercimek olsun, nohut olsun, ekin olsun bu sene yüzde 50, yüzde 60 bir gerileme var. Bu sene Allah hayırlısını versin çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. Çiftçilerin, özellikle büyük çiftçilik yapanların işi daha sıkıntılı, zor, bir de borçla dönüyorsa daha da bir zor. İnşallah, bu sene geçti artık, seneye daha iyi olur" dedi.

"Samanda üç katı bir fark var"

Geçen yıla oranla bu yıl saman fiyatlarının üç katı daha yüksek olduğunu bildiren Ali Duru, "Geçen sene 900 lira ila bin 100, bin 200 lira arasında değişiyordu, saman fiyatları. Bu sene hemen hemen üç katı, 3 bin liraya aldık bu sene. Üç katı bir fark var. Römork olarak veriliyor. O da hemen hemen bir ton, bir buçuk ton en fazla aralığında geliyor" diye konuştu.