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Buğday ve mısır fiyatlarında dalgalanma

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 8 Ağustos 2024 tarihinde 3.4 milyar TL işlem hacmiyle dikkat çekti. Buğday işlemleri %90 payla öne çıktı. Konya Ticaret Borsası en fazla işlem hacmi gerçekleştiren acente oldu.

Haber Merkezi
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Buğday ve mısır fiyatlarında dalgalanma
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 8 Ağustos 2024 tarihinde işlem hacminde rekor kırdı. ELÜS piyasasında günlük işlem hacmi 3.445.954.860 TL'ye ulaştı. Buğday, %90 işlem payıyla en çok işlem gören ürün oldu.

Buğday fiyatlarında dalgalanma

Buğday ekmeklik fiyatı 8,75 TL/kg olarak kaydedildi ve yüzde 2,54 düşüş gösterdi. Makarnalık buğday fiyatı ise 8,88 TL/kg ile yüzde 1,25 artış gösterdi. Mısır ve arpa fiyatlarında da küçük dalgalanmalar yaşandı.

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