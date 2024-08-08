Buğday ve mısır fiyatlarında dalgalanma

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 8 Ağustos 2024 tarihinde işlem hacminde rekor kırdı. ELÜS piyasasında günlük işlem hacmi 3.445.954.860 TL'ye ulaştı. Buğday, %90 işlem payıyla en çok işlem gören ürün oldu.

Buğday fiyatlarında dalgalanma

Buğday ekmeklik fiyatı 8,75 TL/kg olarak kaydedildi ve yüzde 2,54 düşüş gösterdi. Makarnalık buğday fiyatı ise 8,88 TL/kg ile yüzde 1,25 artış gösterdi. Mısır ve arpa fiyatlarında da küçük dalgalanmalar yaşandı.