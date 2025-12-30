Buğdayda bol arz, sınırlı fiyat

EVRİM KÜÇÜK

Küresel buğday piyasası 2026 yılına yüksek arz ve rahat stoklarla giriyor. Chicago vadeli işlemlerinde buğday fiyatlarının 5,20 doların altına gerilemesi, piyasanın bol arzı fiyatladığını gösteriyor. Fiyatlar aylık bazda yüzde 2,7, yıllık bazda ise yüzde 6 düşüş kaydederken, görünüm 2026’da da sert bir yükselişe alan bırakmıyor.

2025/26 sezonunda küresel buğday üretiminin rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Yaklaşık 829 milyon tonluk üretim tahmini, hem önceki sezona göre yüzde 3,5’lik artışa hem de son yılların en güçlü arz tablosuna işaret ediyor. Üretim tahminlerinin sezon boyunca yukarı yönlü revize edilmesi, arz baskısının yapısal hale geldiğini ortaya koyuyor.

Stoklar rahat, fiyatlar baskı altında

Küresel buğday stoklarının 2025/26 sezonunda yaklaşık 10 milyon ton artarak 271 milyon tona ulaşması, fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlayan temel faktörlerden biri. Stok-kullanım oranının yüzde 33’ün üzerine çıkması, piyasanın beklenenden daha iyi arz edildiğini gösteriyor.

2026/27 sezonuna bakıldığında ise üretimde bir miktar geri çekilme öngörülüyor. Ancak bu daralma, fiyatları yukarı itecek ölçekte değil. Stok-kullanım oranının 2026/27 sonunda da yüzde 32 civarında kalması bekleniyor. Bu da, olası fiyat yükselişlerinin geçici ve sınırlı kalacağına işaret ediyor.

Rekor üretimin mimarları

Avrupa Birliği (AB): 2025/26 sezonundaki üretim artışının ana kaynağı oldu. Zayıf geçen bir önceki sezonun ardından AB buğday üretiminin yüzde 16 artarak 142 milyon tonun üzerine çıkması bekleniyor. Bu, 2015/16’dan bu yana en yüksek seviye.

Sezon başındaki olumsuz hava senaryolarına rağmen, verimlerin iyi seyretmesiyle üretimin artarak 86,5 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu hasat, Rusya'nın tarihindeki en büyük üçüncü buğday üretimi olacak. ABD: Üretim artışı sınırlı kalsa da verimlerin desteğiyle 54 milyon tonun üzerinde bir hasat öngörülüyor. Zayıflayan dolar sayesinde ABD buğdayı ihracatta avantaj sağlıyor.

Sezon başındaki olumsuz hava senaryolarına rağmen, verimlerin iyi seyretmesiyle üretimin artarak 86,5 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu hasat, Rusya’nın tarihindeki en büyük üçüncü buğday üretimi olacak. ABD: Üretim artışı sınırlı kalsa da verimlerin desteğiyle 54 milyon tonun üzerinde bir hasat öngörülüyor. Zayıflayan dolar sayesinde ABD buğdayı ihracatta avantaj sağlıyor.

Üretim artışı sınırlı kalsa da verimlerin desteğiyle 54 milyon tonun üzerinde bir hasat öngörülüyor. Zayıflayan dolar sayesinde ABD buğdayı ihracatta avantaj sağlıyor. Hindistan: 118 milyon tonla rekor üretim bekleniyor. Ancak ihracat yasağı devam ettiği sürece bu arz küresel piyasaya yansımıyor.

2026/27’de denge korunacak

2026/2027 yılı sezonu için bir başka rekor üretim yılı beklenmiyor. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Arjantin’de üretimin yıllık bazda gerilemesi bekleniyor. Buna rağmen, küresel arzın tarihsel olarak güçlü seviyelerde kalacağı öngörülüyor.

Soya fasulyesini zorlu bir yıl bekliyor

Soya fasulyesi piyasası 2025’te ticaret gerilimlerine rağmen güçlü bir performans sergiledi. CBOT’ta soya fasulyesi fiyatı 1 yıl öncesine göre yüzde 8 yukarıda, kile başına 10.5 dolar civarında. 2026 görünümü daha karmaşık bir dengeye işaret ediyor. Önümüzdeki yıl piyasayı destekleyecek unsurlar bulunsa da, fiyatların yönü büyük ölçüde Çin’in ABD soya fasulyesi alımlarına dönüp dönmeyeceğine ve ABD’nin biyoyakıt politikasına bağlı olacak.

Küresel soya fasulyesi piyasasında 2025/26 sezonunda arzın daralması bekleniyor. ABD’de soya fasulyesi üretiminin, yüzde 2,8 azalarak 116 milyon tonun altına inmesi bekleniyor. Buna karşılık Brezilya, 175 milyon tonla rekor bir hasada hazırlanıyor. 2026/27 sezonuna bakıldığında ise küresel üretimin büyük ölçüde yatay kalması, buna karşın tüketimin artmaya devam etmesiyle yaklaşık 12 milyon tonluk bir arz açığı oluşacağı tahmin ediliyor.

Çin’in ithalatında gerileme düşüşü sınırlıyor

Çin’in buğday ithalatındaki sert düşüş, küresel talep tarafını sınırlayan bir diğer unsur. Güçlü iç üretim ve zayıflayan yem talebi nedeniyle Çin’in 2026’da da ithalat tarafında temkinli kalması bekleniyor. Bununla birlikte, Rusya-Ukrayna arasında olası bir barış anlaşması orta ve uzun vadede buğday piyasası için aşağı yönlü bir risk oluşturuyor. Karadeniz kaynaklı arz risklerinin azalması, fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir.