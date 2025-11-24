Bugün dolar ne kadar, 24 Kasım 205 güncel dolar/TL, euro/TL ve sterlin/TL kurları

Bugün güncel dolar ve döviz kurları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Cuma günü yükseliş eğilimiyle günü yüzde 0,17 artışla 42,4420’den tamamlayan kur, haftanın ilk işlem gününde yatay seyrini sürdürüyor.

Öte yandan 24 Kasım 2025 sabahında dolar/TL, önceki kapanışın hemen üzerinde 42,4470 seviyesinden işlem görüyor.

Güncel döviz kurları

- Dolar/TL: 42,4470

- Euro/TL: yüzde 0,2 artışla 48,9640

- Sterlin/TL: yüzde 0,1 yükselişle 55,6700

- Dolar endeksi (DXY): 100,1

PİYASAYI ETKİLEYEN BAŞLIKLAR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve Rusya-Ukrayna barış sürecine dair olumlu sinyaller, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu görünüm, dolar endeksinde sınırlı hareket ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde yatay/ılımlı performans olarak yansıyor.

UZMAN YORUMU

Analistler, Fed’in para politikasına ilişkin yumuşama beklentilerinin, TL karşısında doların kısa vadede sınırlı dalgalanmasına neden olabileceğini belirtiyor. İçeride açıklanacak güven ve kapasite verileri ile dışarıda Lagarde’ın mesajları ve ABD/Almanya endeksleri, gün içi kur hareketleri üzerinde etkili olabilir.