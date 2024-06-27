Bugün günlerden TCMB: Faiz indirimine yönelik ipuçları aranacak

Piyasalarda gözler bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Karar, saat 14.00’de açıklanacak olurken, ekonomistlerin tamamı TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Öte yandan, karar metininde bir değişiklik olup olmayacağı yakından takip edilecek. Dezenflasyon sürecine girerken, metinde faiz indirimine yönelik ipuçları aranacak.

ABD büyüme verisi takip edilecek

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, bugün ülkede açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ekonomik aktivitenin durumuna dair sinyal vermesi bekleniyor.

Analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerine devam ettiğini anımsatarak, büyüme verisinin ardından yarın açıklanacak olan Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığının geçen ay yayımladığı ocak-mart dönemi GSYH verisine ilişkin ikinci tahminlerde, ülke ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'deki büyüme verileri öncesinde para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68, kasımda yüzde 97 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 73 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

ECB üyelerinin sözlü yönlendirmeleri takip ediliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmelerinden bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranırken, dün açıklamalarda bulunan ECB Üyesi Martins Kazaks para politikasını gevşetirken acele etmeye gerek olmadığını söyledi.

ECB Başekonomisti Philip Lane de reel özel tüketimin salgın öncesinde yapılan tahminlerin gerisinde kalmayı sürdürdüğünü belirterek, "Enflasyonun gevşemesi halinde daha fazla faiz indirimi gelir" dedi.

Japon Yeni 38 yılın dibini gördü

Asya pay piyasalarında da negatif seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yükseldi.

Japon yenindeki değer kaybı sonrası Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, yaptığı açıklamada, ani ve tek taraflı hamlelere karşı dikkatli hareket etmesi nedeniyle para birimini savunmak için gerekli adımların atılacağını söyledi.