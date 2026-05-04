BUİKAD, genç kadınlara kariyer köprüsü kurdu

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören genç kadınların iş hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanmasını amaçlayan proje, bu yıl da önemli bir başarıya imza attı. Bursa’daki üç üniversiteden seçilen 48 öğrenci, proje kapsamında gönüllü BUİKAD üyesi iş insanlarının koçluğunda kariyer yolculuklarına yön verecek bilgi ve deneyim kazandı. Programın final etkinliği, iş dünyası ve akademi temsilcilerinin katılımıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Proje ile genç kadınların ilgi alanlarını doğru analiz etmeleri, yetkinliklerini geliştirmeleri ve mezuniyet öncesinde iş dünyasını yakından tanımaları hedefleniyor. Bu kapsamda öğrencilere; CV hazırlama, mülakat teknikleri, sunum ve iletişim becerileri, beden dili, yaratıcı düşünme ve finansal farkındalık gibi başlıklarda eğitimler veriliyor. Ayrıca İngilizce gelişimine yönelik atölye çalışmaları da programda yer alıyor. 2008 yılından bu yana yaklaşık 680 öğrencinin faydalandığı proje, genç kadınların iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sağlıyor.

Final programının açılışında konuşan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, projenin sadece bir eğitim programı olmadığını vurgulayarak, “18 yıldır süren bir inancı ve dönüşüm hikayesini temsil ediyor. Amacımız genç kadınların kararsızlık yerine güvenle, sessizlik yerine cesaretle yol almalarını sağlamak. Her bir katılımcımızın başarısı bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.