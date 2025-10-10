  1. Ekonomim
Bulgaristan'da sanayi üretimi düştü

Bulgaristan'da sanayi üretimi, Ağustos 2025'te yıllık yüzde 8,7 düşerek Nisan'dan bu yana en keskin gerilemeyi yaşadı.

Bulgaristan'da sanayi üretimi, Ağustos 2025'te yıllık bazda yüzde 8,7 düşüş göstererek bir önceki aydaki yüzde 8,4'lük düşüşün ardından daha da geriledi. Bu, sanayi faaliyetlerinde üst üste dokuzuncu ay düşüş yaşanması ve tüm sektörlerdeki önemli düşüşlerin etkisiyle Nisan ayından bu yana en keskin düşüş oldu.

Elektrik, gaz, buhar ve klima (-yüzde 30,8 -Temmuz'daki -yüzde 35'e kıyasla) ve imalat (-yüzde 4,6 -yüzde 3,5'e kıyasla) sektörlerinde üretim düşmeye devam ederken, madencilik ve taş ocakçılığı bir önceki aydaki yüzde 2,1'lik artışın ardından yüzde 6,9 geriledi. Mevsimsellikten arındırılmış aylık bazda ise sanayi faaliyetleri Ağustos ayında bir önceki dönemle aynı oranda yüzde 0,1 düştü.

 

 

