Bulgaristan'ın Euro'ya geçişi için tarih verildi
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, "Bulgaristan, bütün kriterleri karşılarsa 2025'ten itibaren Euro'ya kullanabilir" şeklinde değerlendirdi.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bulgaristan'ın, Euro Bölgesi'ne bütün katılım kriterlerini karşıladığı takdirde Ocak 2025'ten itibaren Euro para birimine geçebileceğini açıkladı.
Bulgaristan, enflasyon kriterlerini karşılamadığı ve gerekli bazı yasal değişiklikleri uygulamadığı için Ocak 2024'te Euro Bölgesi'ne katılma hedefinden geçen hafta vazgeçmişti.
Özel televizyon kanalı Nova'ya konuşan Dombrovskis, "Tarih, tüm Maastricht kriterleri karşılandığı zaman belirlenecek. 1 Ocak 2025 olası bir tarih olabilir" dedi.