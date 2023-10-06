Bulgur pirincin alternatifi olarak dünyaya tanıtılacak

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu, Türk bulgurunun dünyaya tanıtımı için harekete geçti. Sektör kurulu tarafından yapılan açıklamada, Hindistan'ın basmati olmayan beyaz pirince ihracat yasağı getirmesiyle, Dünyada pirinç fiyatlarının yükseldiği vurgulandı.

Bu gelişmeyi değerlendirmek istediklerini ve bulguru alternatif olarak sunmak istediklerini kaydeden Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Asya'daki kuraklığın Hindistan'ı bu yönde karar almaya ittiğini belirterek, "Küresel pirinç fiyatlarını son 15 yılın en yüksek seviyesine taşındı. Türkiye pirinç tüketimini yüzde 70'e yakın oranda yurt içinde karşılayan bir ülke olduğundan yaşanan zamlardan daha az etkilendi. Gıdadaki bu trendi değerlendirmek istiyoruz ve tüm dünyanın Türk ürünü olarak kabul ettiği bulguru küresel ölçekte daha fazla tercih edilir kılmayı hedefliyoruz. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektöründe faaliyet gösteren 6 İhracatçı Birliğimizle bir araya gelerek oluşturduğumuz Türkiye Gıda İhracatçıları markasıyla uluslararası alanda yapacağımız ilk çalışmalardan biri bulgur tanıtımı üzerine olacak. Yeni markamız bulgurdan başlayarak, Türkiye'nin gıda alanında üretimden gelen gücünü tüm dünyaya tanıtacak” dedi.

Açıklamada, Ocak-Ağustos döneminde sektör ihracatının bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 11,9 arttığı ve 9,2 milyar dolara çıktığı kaydedildi. Eylül ayı ihracatı da yine yıllık bazda yüzde 21,2 artarak 1,2 milyar dolara ulaştı. En fazla ihracat yapılan ülkeler Irak, İtalya ve ABD oldu.

Dış ticaret verilerini değerlendiren Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle oluşan dengesizlikte Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı alımların önemli bir destek unsuru olduğunu kaydetti. Tüm zamanların en yüksek TMO alımı yapıldığını belirten Tiryakioğlu, bu alımların yanında Tarım Bakanlığı desteklerinin de önemli katkı sağladığını belirtti.

Tiryakioğlu, Türkiye'nin dünya gıda ticaretindeki rolünü güçlendirmek istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Akdeniz'den başlayarak, Arap Yarımadasını da içine alan Yakın Doğu'da yaşayan yüz milyonlarca insanın gıda ithalatında öncelikli ülkelerden biriyiz. Kurduğumuz temaslarda üretim gücümüzün yanında lojistik imkanlarımızı da potansiyel alıcılara anlatmaktayız. Ekim ayında Türkiye İhracatçılar Meclisimizin organizasyonunda Ticaret Bakanlığımız koordinasyonu ve MÜSİAD iş birliğiyle Suudi Arabistan Genel Nitelikli Alım Heyeti programı düzenlenecek. Geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Körfez'e yaptığımız ziyaretler sonrasında olumlu dönüşler almıştık. Eylül ayında desteklediğimiz Worldfood İstanbul fuarında da bölgeden gelen firma temsilcileriyle birebir görüşmeler yapmıştık. Dünyanın farklı noktalarından iş insanlarını ülkemizde misafir etmekten ve onlara ticari iş birliği imkanlarımızı kendi ülkemizde anlatabilmekten çok memnunuz.”