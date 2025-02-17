Bulls GSYO’nun halka arzında son gün! 800 milyon lira gelir bekleniyor

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzında talep toplama süreci tamamlanıyor.

Şirketin "BULGS" koduyla "Borsa Dışında Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle başlayan halka arzı, pay başına 12,18 lira sabit fiyatla gerçekleşiyor. Şirketin halka arzında talep toplama süreci bugün tamamlanacak.

Halka açıklık oranı yüzde 27,05 olarak belirlendi

Halka arz kapsamında, 68 milyon lira nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin lira nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 72 milyon 500 bin lira nominal değerli paylar satışa sunulacak. Şirketin, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek paylar dahil halka açıklık oranı yüzde 27,05 olarak belirlendi.

Halka açıklık oranı yüzde 40 olacak

Halka arz edilecek payların yüzde 55'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 5'inin Bulls Grubu çalışanlarına, yüzde 40'ının ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

800 milyon lira gelir hedefleniyor

Halka arzdan yaklaşık 800 milyon lira gelir elde etmeyi planlayan şirketin toplam halka arz büyüklüğünün 883 milyon lira olması öngörülüyor.

Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Genel Müdürü Ersoy Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'den beri faaliyet gösteren şirketin "yüksek büyüme potansiyeli olan vizyoner girişimcilerin projelerine yatırım yapmayı ve onlara destek olmayı" amaçladığını söyledi.

Halka arzdan sağlanacak gelirin büyük bölümünün yeni yatırımlara yönlendirileceğini vurgulayan Çoban, "Yatırımlarımızda bölgesel ve sektörel çeşitliliğe önem veriyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin yüzde 40'ını savunma sanayisine aktaracağız. Savunma sanayisi, yerli ve milli teknoloji geliştirme açısından kritik öneme sahip. Kalan bölümü de farklı girişim şirketlerine yatırım yaparak değerlendireceğiz. Şirketimizin borçluluğu bulunmuyor ve bugüne kadar tamamen öz kaynaklarımızla hareket ettik. Halka arzdan elde edeceğimiz gelir de ağırlıklı olarak yeni yatırımlar için kullanılacak." diye konuştu.

"Sermaye piyasalarında yatırımları dağıtarak riskleri minimize ediyoruz"

Bugüne kadar toplam 18 girişime yatırım yaptıklarını ve portföy değerinin yaklaşık 3 milyar 188 milyon liraya ulaştığını belirten Çoban, şirketin yatırımlarda özellikle yenilenebilir enerji ve biyoenerji alanlarına yoğunlaştığını kaydetti.

Bulls Girişim'in enerji, çevreci ulaşım, sağlık teknolojileri ve dijital medya gibi alanlarda da faaliyet gösterdiğini aktaran Çoban, "Kanser gibi kritik hastalıklara çözüm üreten firmalara destek veriyoruz. Teknoloji, günümüzde her sektörün temel bileşeni olduğu için, tarım teknolojileri ve dijital medyada da yer alıyoruz." dedi.

"Dalgalanmalardan etkilenme riskimiz daha az"

Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırım stratejilerinin riskleri minimize edecek şekilde çeşitlendirildiğine dikkati çeken Çoban, "Portföyümüzün çeşitliliği bizi diğer tek sektöre bağımlı firmalardan ayıran en önemli unsur. 18 farklı sektörde faaliyet gösteren girişimlere yatırım yaptığımız için, belli bir alandaki dalgalanmalardan etkilenme riskimiz daha az. Şirketimiz, sermaye piyasalarında geniş bir perspektifle yatırımlarını dağıtarak riskleri minimize ediyor." ifadelerini kullandı.

"Klasik bir üretim şirketi gibi değerlendirmeyin"

Bulls Girişim'in çarpan etkisiyle büyümeyi hedeflediğini dile getiren Çoban, şöyle devam etti:

"Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarını, klasik bir üretim şirketi gibi değerlendirmemek gerekir. Burada önemli olan, öz kaynakların ne kadar etkin kullanıldığı ve büyütüldüğüdür. 2021'de 185 milyon lira olan öz kaynağımız, 2024'te 3 milyar 250 milyon liraya ulaştı. Bu çarpan etkisi, yönetim ekibimizin yetkinliği ve doğru yatırım stratejimizle mümkün oldu."

"Halka arz süreci stratejik bir adım"

Halka arz sürecinin şirketin geleceği için stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Çoban, "Halka arz, kuruluşumuzdan beri hedeflediğimiz bir adımdı. Sermaye piyasalarından aldığımız gücü girişim ekosistemine aktarmak istiyoruz. Aynı zamanda, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları kurumlar vergisinden muaf olduğu için, yatırımımızın tamamını projelere kanalize edebiliyoruz. Bu nedenle geleceğe dair oldukça iddialı hedeflerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.