Bulls Portföy: Tasfiye kapsamındaki fonlar Ziraat Bankası’na devredildi

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Bulls Portföy, tasfiye kapsamındaki fonların, tasfiye süreçlerinin başlatılabilmesi için Ziraat Bankası’na devredildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre tasfiye süreçlerindeki fon varlıklarının nakde dönüştürülmesine yönelik işlemler Ziraat Bankası tarafından yapılacak. Alıma satıma kapalı fonların yeniden işleme açılması ise tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bulls Portföy tarafından belirlenecek.

Tasfiye süreci kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda öncelikle para piyasası fonlarından başlanarak yatırımcı sayısı en yüksek fondan en düşük fona doğru sıralama esasına göre yürütülecek.

Kurul kararı uyarınca TEFAS ve diğer dağıtım kanallarında alım satıma kapatılmış olan fonların tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden işleme açılması öngörülüyor. Bu fonların işleme açılış tarihi ile katılma payı alım satım esasları; fon portföylerinin yapısı, likidite durumu, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaatleri gözetilerek Bulls Portföy tarafından belirlenecek.

Tasfiye işlemlerinin etkin ve sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için gerekli görülmesi halinde tasfiye kapsamında yer almayan ancak mevcut durumda işleme kapalı bulunan fonların da tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeksizin yeniden işleme açılması mümkün olabilecek.