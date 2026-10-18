Bulls Portföy’den 5,37 milyar liralık tasfiye açıklaması

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Şirket, bugün tasfiye edilen fonların toplam büyüklüğünün 4 milyar 154 milyon 718 bin 986,82 lira olduğunu ve işlemlerin 142 yatırımcıyı kapsadığını bildirdi.

Bulls Portföy, tasfiye sürecine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Şirket, sürecin ikinci aşaması kapsamında Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmeyen kapalı fonların tasfiye işlemlerinin de Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını açıkladı.

Tasfiye sürecinin ikinci aşaması tamamlandı

Bulls Portföy, yaptığı açıklamada, tasfiye sürecinin ikinci aşamasında TEFAS'ta işlem görmeyen kapalı fonlara ilişkin işlemlerin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını belirtti.

Şirket, söz konusu aşamayla birlikte tasfiye sürecinde bulunan fonlara yönelik işlemlerin tamamlandığını duyurdu.

15 fonun toplam büyüklüğü 5,37 milyar lirayı aştı

Bulls Portföy, tasfiye sürecinde yer alan 15 fonun toplam büyüklüğünün 5 milyar 375 milyon 468 bin 526 lira olduğunu açıkladı. Şirket, söz konusu fonların tasfiye işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, tasfiye sürecinin tamamlanmasıyla birlikte fonlara ilişkin işlemlerin sonuçlandırıldığı ifade edildi.

Bugün tasfiye edilen fonlar 142 yatırımcıyı kapsıyor

Şirketin açıklamasına göre bugün tasfiye edilen fonların toplam büyüklüğü 4 milyar 154 milyon 718 bin 986,82 lira olarak gerçekleşti. Tasfiye işlemlerinin kapsadığı toplam yatırımcı sayısı ise 142 oldu.

Bulls Portföy, süreç boyunca yatırımcı haklarının korunmasına ve mevzuata uygunluğun sağlanmasına öncelik verildiğini belirtti. Şirket, tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin işlemlerin başarıyla tamamlandığını bildirdi.