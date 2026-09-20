Bulls Portföy'den açıklama: Fonlarımızda ponzi yapılanmaları kesinlikle yer almamaktadır

Bulls Portföy Yönetimi AŞ, TEFAS'a açık 13 fonun 18 Eylül 2026 kapanışı itibarıyla portföy görünümünü paylaştı. Şirket, fonlarda toplam 3,36 milyar TL büyüklük yönetildiğini, bunun yüzde 54,7'sinin yani 1,86 milyar TL'nin nakit ve nakit benzeri varlıklardan oluştuğunu bildirdi. Hisse senetleri payının yüzde 14,4 yani 491 milyon TL olduğu, portföyün yüzde 75,6'sının yani 371 milyon TL'nin BIST 30 endeksine dahil, likiditesi yüksek şirketlerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, fonların hiçbir aşamasında "Ponzi" olarak nitelendirilen yapılanmaların yer almadığı vurgulandı. Şirket, fonlarda pay senedi repo ve ters repo işlemi yapılmadığını, yukarıdaki rakamların tamamen fon portföy raporlarıyla belgelenebilir olduğunu ifade etti. Bulls Portföy, söz konusu iddiaları kabul etmenin mümkün olmadığını ve kurumun bu tablonun içinde yer almayı hak etmediğini kaydetti.