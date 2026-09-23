Bulls Portföy'den tasfiye açıklaması: 3 fonun büyüklüğü ve yatırımcı sayısı belli oldu

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Bulls Portföy tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada tasfiye sürecine giren fonların portföy yapısı, yatırımcı sayıları ve süreçteki son aşamaya ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, tasfiye sürecine giren ve TEFAS’ta işlem gören statüde olan 3 adet fonun portföylerinin ağırlıklı olarak kolaylıkla likide edilebilecek nitelikteki yatırım araçlarından oluştuğu belirtildi. Tasfiye sürecinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla şirket nezdindeki gerekli tüm işlemlerin tamamlandığı vurgulanırken, sürecin Ziraat Bankası nezdindeki işlemlerin sonuçlanmasını takiben tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

5 bin 275 yatırımcı bulunuyor

Duyuruda paylaşılan 17 Eylül 2026 tarihli fon raporlarına göre, tasfiye kapsamındaki 3 fonun Fon Toplam Değeri (FTD) 1 milyar 220 milyon 548 bin 587 TL olarak gerçekleşirken, toplam yatırımcı sayısı ise 5 bin 275 oldu.

Tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin veriler şu şekilde sıralandı:

BPZ: 1 milyar 73 milyon 16 bin 49 TL Fon Toplam Değeri / 2 bin 736 yatırımcı

BMU: 97 milyon 150 bin 417 TL Fon Toplam Değeri / 1.901 yatırımcı

BOS: 50 milyon 382 bin 120 TL Fon Toplam Değeri / 638 yatırımcı

Fon soruşturmasında neler biliniyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kamuoyunda "fon soruşturması" olarak biliniyor.

Fon soruşturması ilk kez 9 Eylül günü Türkiye'nin gündemine geldi. Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.'nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bu açıklamadan bir gün sonra devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda mutabakata varıldığı duyuruldu.

13 Eylül günü Pusula Finans Holding A.Ş.'de önemli bir değişiklik gerçekleşti. Şirkette yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özcan ve Serdar Turhan’ın görevlerinden istifaları kabul edildi.

14 Eylül günü Pusula Finans Holding ve Katılımevim'in de aralarında bulunduğu şirketleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Bodrum'da Cumhuriyet Savcılığına ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından Muhammed Yarız, 14 Eylül Pazartesi günü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

17 Eylül günü Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Birevim Tasarruf Finansman AŞ'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığını duyurdu.

Fonlara tasfiye kararı verildi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ise yedi portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye etme kararı aldı. Alınan ilke kararları doğrultusunda, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'den oluşan 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verildi.