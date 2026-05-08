Bulut Galvano Metal’den birleşme ve yeni yatırım hamlesi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde tam otomasyonlu sistemlerle metal kaplama, zamak enjeksiyon ve tel şekillendirme gibi alanlarda entegre hizmet sunan Bulut Galvano Metal, büyüme stratejileri doğrultusunda kabuk değiştiriyor. Şirket, bir yandan üretim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla ürün çeşitliliğini artırırken, diğer yandan sermaye piyasalarında ses getirecek stratejik bir birleşme kararıyla küresel rekabet gücünü perçinlemeyi hedefliyor. Mobilya ve aksesuar segmentinde yeni üretim alanlarına giriş yapmayı planlayan firma, Borsa İstanbul’da işlem gören Blume Metal Kimya A.Ş. ile birleşme sürecine yönelik görüşmelere başladı.

“Küresel pazarda etkin bir oyuncu olmayı hedefliyoruz”

Gelecek projeksiyonları ve stratejik adımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Bulut Galvano Metal Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut, “Şirketimiz, büyüme stratejileri ve küresel pazarlarda daha etkin bir konum elde etme hedefleri doğrultusunda son derece önemli bir birleşme süreci başlatmış bulunmaktadır. Bu kapsamda; metal, kimya, yüzey kaplama, galvaniz kaplama, zamak enjeksiyon, toz boya ve tel şekillendirme alanlarındaki faaliyetlerimizi kapsayan tüm aktif ve pasiflerimizin bir bütün halinde, 100 endeksinde işlem gören Blume Metal Kimya A.Ş. tarafından devralınmasına yönelik resmi görüşmelere başladık. Blume Metal Kimya A.Ş.’nin uluslararası pazarlara açılma hedefleri, beyaz yapı gereçleri ve otomotiv sektörlerinde pazar payını artırma planları ile savunma sanayine yönelik hizmet kapasitesini geliştirme stratejileri, bu stratejik birleşme kararımızda belirleyici unsurlar olmuştur" dedi.

Söz konusu birleşmenin operasyonel verimliliği en üst seviyeye çıkarmasını beklediklerini ifade eden Bulut, "Mevcut üretim kabiliyetlerimizi genişletmesi ve küresel ölçekteki rekabet gücümüzü çok daha sağlam bir temele oturtması hedeflenmektedir. Bu hamleyle birlikte yüksek katma değerli projelere odaklanarak ihracat kapasitemizi artırmayı planlıyoruz” diye konuştu. Birleşme sürecinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme Bölünme Tebliği kapsamında yürütüleceğini aktaran Erdal Bulut, bu doğrultuda Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile sözleşme imzalandığını ve ilgili kurumun finansal danışmanlık ile aracılık hizmetlerini üstleneceğini bildirdi.

Beyaz eşya sektörüne yönelik ürettikleri şişelik ve ızgara gibi tel şekillendirme ürünlerini kaplama süreçlerinin ardından 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini kaydeden Erdal Bulut, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde konumlanan iki ayrı üretim tesisimizde toplam 17 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyoruz. 217 kişilik uzman kadromuzla, üç vardiya esasına dayalı üretim yapımız sayesinde müşterilerimize kesintisiz hizmet sunabiliyoruz. Kaplama hatlarımızda asitli çinko, alkali çinko, nikel-krom, kataforez ve toz boya gibi geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllık bazda milyonlarca desimetrekare kaplama kapasitesine ulaşmış durumdayız. Bunun yanı sıra zamak enjeksiyon tarafında yıllık 7 milyon adet üretim kapasitemiz bulunuyor. Ayrıca yeni yatırım yaptığımız makineler ile kapasitemizi 2026 yılında 10 milyon adete çıkarıyoruz. Bu güçlü altyapı sayesinde otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayinden yapı sektörüne kadar geniş bir müşteri portföyüne hizmet vereceğiz. Üretim süreçlerimizin tamamında kalite standartlarını ve sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutarak, rekabet gücümüzü sürekli artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürün yelpazesi genişliyor

Üretim tarafındaki yeniliklerin hız kesmeden devam ettiğini belirten Erdal Bulut, 2026 yılı için belirledikleri yatırım bütçesinde yer alan alüminyum soğuk kamara döküm makinesinin siparişini verdiklerini dile getirdi. Bu yeni yatırımlla birlikte, özellikle mobilya ve aksesuar grubu kapsamında yer alan kapı kolları, çekmece kulpları ve beyaz eşya profilleri gibi ürünlerin imalatına başlayacaklarını vurgulayan Bulut, “Bunun yanı sıra, çeşitli otomotiv parçalarının üretimine de girerek mevcut ürün yelpazemizi önemli ölçüde artırmayı planlıyoruz. 1993 yılında çinko kaplama ile başladığımız yolculuğumuzda, bugün tam otomasyonla gerçekleştirdiğimiz üretimimizi, modern döküm teknolojileriyle birleştirerek kabiliyet çeşitliliğimizi bir üst basamağa taşıyoruz. Yeni kaplama hatları, robotik sistemler ve güneş enerjisi yatırımlarımızla sürdürülebilir üretim anlayışımızı pekiştirirken, teknolojik yatırımlarımızı pazarda yarattığımız farkın kalıcı olması adına sürekli artırmaya devam ediyoruz” dedi.

Ar-Ge Merkezi için kurulum süreci başladı

İnovasyon güçlerini artırmak amacıyla Ar-Ge merkezi kurmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Erdal Bulut, sanayi-üniversite iş birliklerine verdikleri öneme de dikkat çekti. Erdal Bulut, sektördeki rekabetin artık sadece kapasiteyle değil, dijitalleşme ve Ar-Ge gücüyle belirlendiğinin altını çizerek şunları söyledi: “Ar-Ge Merkezi kurulum sürecimizi başarıyla başlatarak gerekli başvuru aşamalarını tamamlamış durumdayız. Bu merkez aracılığıyla, ham metalin işlenmesinden nihai kaplama aşamasına kadar tüm üretim süreçlerimizi kapsayan, entegre ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi temel vizyonumuz olarak belirledik. Önümüzdeki beş yıllık projeksiyonumuzda, Ar-Ge Merkezimizi çok daha etkin bir yapıya kavuşturarak sanayi-üniversite iş birliklerimizi kurumsal bir zeminde güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Üretim tarafında ise yeni döküm teknolojilerini devreye alarak kabiliyet çeşitliliğimizi artırmayı planlıyoruz. Ayrıca savunma sanayi sektöründe hem üretim hem de kaplama süreçlerimizle güçlü bir alt tedarikçi olma yolunda ilerlemekteyiz.”