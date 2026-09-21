Bundesbank Alman ekonomisinde yıl sonunda güçlü toparlanma bekliyor

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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), üçüncü çeyrekte büyümenin geçici faktörlerin etkisiyle ivme kaybetmesinin ardından ekonominin yılın son çeyreğinde yeniden güçlü bir büyüme temposuna ulaşmasını bekliyor. Banka, yüksek enerji fiyatlarının ise enflasyonun yüzde 2'ye dönüşünü geciktirebileceği uyarısında bulundu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), yayımladığı aylık raporunda, ilk iki çeyrekte yüzde 0,3 civarında büyüme kaydedildikten sonra gayrisafi yurt içi hasılanın temmuz ile eylül arasında "hafif" bir artış göstereceğini belirtti. Ancak bunun nedeni, Ren Nehri'ndeki düşük su seviyesi gibi kısa vadeli etkenlere bağlandı.

Son çeyrekte büyümenin hızlanması bekleniyor

Bundesbank, bu etkenlerin ortadan kalkmasının ardından telafi edici etkilerin başlayacağını belirterek ekonominin ekim ile aralık arasında yeniden "güçlü" bir hızda büyümesinin beklendiğini ve "mevcut toparlanma yolunda ilerlemeye devam edeceğini" kaydetti.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi, Orta Doğu'daki savaş ve enerji maliyetlerindeki artış karşısında, büyük ölçekli altyapı ve savunma harcamalarının da katkısıyla tahmin edilenden daha dayanıklı olduğunu kanıtladı.

Enerji ve ticaret politikaları risk oluşturuyor

Bununla birlikte, yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları gibi olumsuz etkenlerin yanı sıra ABD'nin ticaret politikalarının etkileri de devam ediyor. Öte yandan eyalet seçimlerinde aşırıcı partilerin son dönemde elde ettiği başarılar, Başbakan Friedrich Merz hükümetinin büyüme odaklı reformlarının sekteye uğrayabileceğine dair endişeleri artırdı.

Bloomberg televizyonuna konuşan Berlin merkezli Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsünün (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher, koalisyon partileri arasındaki büyük ayrışmanın "felce" yol açabileceğini vurguladı.

Fratzscher, "Şimdiye kadarki yaklaşım şuydu: 'Ortalığı karıştırmayalım, sanayiyi korumaya çalışalım, ayakta kalabilmeleri için onlara gerekli olduğu kadar sübvansiyon verelim.' Ve bu strateji artık işe yaramıyor" dedi.

Yüksek enerji fiyatları enflasyonu baskılamaya devam ediyor

Bundesbank, enflasyonun bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağını belirtti. Ağustos ayında tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 2,9 olarak gerçekleşti ve bu oran, Avrupa Merkez Bankasının yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kaldı.

Bundesbank, "Sadece ham petrolün değil, aynı zamanda doğal gaz ve elektriğin de fiyatlarının sürekli yüksek seyretmesi, hem doğrudan hem de dolaylı etkileri artırabilir ve enflasyon oranının yüzde 2'ye dönmesini geciktirebilir" değerlendirmesinde bulundu.