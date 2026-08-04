  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bungalov ve bağ evleri için yeni düzenleme: Alan sınırlaması değişti
Takip Et

Bungalov ve bağ evleri için yeni düzenleme: Alan sınırlaması değişti

Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tarzı yapılar için arazi sınırlaması, 5 dönümden 2 dönüme indirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bungalov ve bağ evleri için yeni düzenleme: Alan sınırlaması değişti
Takip Et

Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. 

Bağ evleri için 5 dönüm yerine 2 dönüm arazi üzerine yapılmış olma şartı aranacak. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte şöyle denildi:

"Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, 24 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir.”

Aynı Yönetmeliğin Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri başlıklı Ek-1’inin 6.1 numaralı maddesinde yer alan “5 hektar” ibaresi “2 hektar” şeklinde değiştirilmiştir." 

4 Nisan 2026 tarihli yönetmeliğin, tarımsal amaçlı yapıları tanımlayan kriterlerle ilgili ekinde, bu tür yapılar için 5 dönüm arazi şartı getirilmişti.  "Bağ evi" başlıklı bölümde, bu tür yapıların, yüzölçümü 5 hektar olan özel ürün ve marjinal tarım arazinde yapılabileceği hükme bağlanırken, bu büyüklükteki araziye 30 metrekare taban alanı olan bir yapı inşa edilebileceği belirtiliyordu.  

Eski yönetmelik geçerli olacak

NTV'nin aktardığına göre yönetmelik değişikliğiyle, mevcut yapıların eski yönetmelik hükümlerine göre değerlendirileceği de kayıt altına alındı. Yönetmelik değişikliğinde, "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, 24 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir.” ifadesine yer verildi. Yönetmelik, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlerdi.

Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yüksek Askeri Şura bugün toplanacakYüksek Askeri Şura bugün toplanacakGündem
Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar 43 dereceye çıkacak, kuvvetli rüzgara dikkat! İşte tahminlerMeteoroloji il il açıkladı: Sıcaklıklar 43 dereceye çıkacak, kuvvetli rüzgara dikkat! İşte tahminlerGündem
Altında yön ne olacak? İşte 4 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön ne olacak? İşte 4 Ağustos 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans