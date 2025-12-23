Burdur’da Türk- Arnavut iş dünyası bir araya geldi

BURDUR/EKONOMİ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen zirvede BUTSO Başkanı Yusuf Keyik ve Bucak TSO Başkanı Hasan Yalçın Mecikoğlu ile ATTSO Başkanı Kenan Sevinç arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, “Burdur olarak tarım, hayvancılık, şeker, çiğ süt üretimi, et kombinaları, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlıkları, Organize Sanayi Bölgeleri, mermercilik ve doğal taş sektörü, sürdürülebilir ihracat ile önemli bir ekonomiye sahibiz. İşbirliklerimizi sürdüreceğiz. Zaten TOBB da Balkanlarda ciddi anlamlarda çalışıyor. İlimiz küçük fakat üreten bir şehirdir. İhracatımız yaklaşık 280 milyon dolar, ithalatımız 70 milyon dolar. İhracat fazlası veren bir iliz. Özellikle mermer sektöründe şubesi ilimizde olduğu halde ihracatı bağlı bulundukları illerde olan firmalarımız var. Bunlarla birlikte 400 milyon dolar civarında ihracatımız var” dedi.

Bucak TSO Başkanı Mecikoğlu da, “Kereste, iskele, mermer sanayimiz ve gıda sanayimiz öne çıkmakta. Anahtar teslim mermer fabrikaları yapabiliyoruz. Üyelerimizle görüşüp, yatırım konusunda iletişim kuracağız” dedi.

ATTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Sevinç ise ATTSO’nun Arnavutluk ve Türkiye’den iş insanlarının katılımlarıyla oluştuğunu, stratejik ekonomik, ticari ve sosyal ortaklık ilişkisini daha yüksek seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi.