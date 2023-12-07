Burgan Turkiye'nin Al Rawabi United'a satışı tamamlandı
Burgan Bank, Burgan Turkiye'nin Al Rawabi United'a satışını tamamladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Burgan Bank Türkiye'nin yüzde 99.41 hisse oranıyla ana sermayedarı olan Burgan Bank K.P.S.C., Banka sermayesinin yüzde 52'sine tekabül eden payının Al Rawabi United Holding K.S.C.C.'ye devrini tamamladı.
Yapılan açıklamada anlaşmanın tutarı 57,8 milyon Kuveyt dinar olarak belirlendi.
Açıklamada, Burgan Bank'ın Burgan Bank Türkiye üzerinde kontrolünü devam ettireceği, ve mali sonuçları içinde konsolide etmeyi sürdüreceği belirtildi.