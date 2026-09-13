Burger, döner, sucuk, pastırma: Et ürünlerinde yeni yasaklar geliyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Tarım ve Orman Bakanlığı, et ve et ürünlerine ilişkin mevzuatta kapsamlı değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni tebliğ taslağında burger ürünlerinin üretim şartlarına yönelik yeni kriterler getirilirken, sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanılan bazı bileşenlere ilişkin kuralların da yeniden belirlenmesi öngörülüyor.

Düzenlemeyle tebliğ kapsamındaki ürünlere, kullanılan etten gelen protein ile üretim teknolojisi gereği kullanılması zorunlu olan süt, yumurta ve yoğurt gibi protein kaynaklı bileşenler dışında, protein ve azot kaynağı olabilecek diğer bileşenlerin eklenmesinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Köfte kriterlerine uygunluk şartı geliyor

Yeni düzenlemeyle "burger" tanımı ve burger ürünlerine ilişkin kriterler tebliğe ilk kez eklenecek. Burgerlerin köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi öngörülürken, et ürünlerinde dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin kullanımına yönelik kısıtlama getirilecek.

Tütsüleme ve fıstık kullanımı yasaklanacak

Et ürünlerinin üretiminde kullanılan tütsüleme işleminin sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel ürünlerde kullanılmasına izin verilmeyecek. Türkiye gazetesi'nin haberine göre bu ürünlerde fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımının da yasaklanması planlanıyor.

Döner etiketlerinde yeni dönem

Döner ürünlerinin etiketlerine yönelik de yeni bir düzenleme yapılacak. Buna göre döner adının, üretim şekline göre "yaprak döner", "yaprak-kıyma döner" veya "kıyma döner" şeklinde belirtilmesi zorunlu hale gelecek.

Et ürünlerinde kullanılan nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerine ilişkin mevcut hükümler de yeniden düzenlenecek.

Kanatlı ürünlerinde yağ oranı düşürülüyor

Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAKE) kullanılmayan ısıl işlem görmüş kanatlı sucuğunda izin verilen kalsiyum miktarının 350 mg/kg'dan 400 mg/kg'a çıkarılması öngörülüyor.

Döner, kaplamalı ürünler ve köfte tanımları ise kanatlı eti ve kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı belirlenecek.

Bunun yanı sıra hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinde yağ oranının yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesi planlanıyor.