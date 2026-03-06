Büro Memur Sen Başkanı Yusuf Yazgan: Yılın ilk iki ayında alınan zammın üçte ikisi eriyip gitti

Mehmet KAYA(ANKARA)

Büro Memur Sen Başkanı Yusuf Yazgan, Cumhurbaşkanından, memurlara bayram ikramiyesi verilmesini talep etti. Basına yönelik iftar programında konuşan Yazgan, TÜİK’in yılın ilk iki ayında gerçekleşen enflasyonu yüzde 7,95 olduğunu hatırlattı. Yıllık artışın yüzde 31,53 olmasına karşılık, gıda, ulaştırma ve konut giderlerindeki artışların yüzde 42,33’e çıktığını belirten Yazgan, “Görüldüğü üzere en çok fiyat artışı zorunlu tüketim ürünlerinde yaşanmaktadır. Her fırsattan dile getiriyoruz. Kamu görevlileri, görevlileri ve emekliler ekonomik açıdan zor şartlarda hayatını sürdürüyor. Bu zor şartların etkisinde kamu hizmeti veriyor. 2026 yılı ilk 6 ay için Hakem kurulunun verdiği zam yüzde 11. İken Ocak ayı enflasyonu yüzde 4.84, Şubat ayı enflasyonu 2.9 olarak gerçekleşti. 6 aylık zammın 4'te 3'ü 2 aydır enflasyon karşısında eriyip gitti” dedi.

Kamu görevlilerine yönelik toplu sözleşmelerde imzalanmasına rağmen uygulanmayan maddeler olduğunu da hatırlatan Yazgan, bunların hayata geçirilmesini beklediklerini vurguladı.

Bayram ikramiyesinde, almayan tek kesimin memurlar olduğunu belirten Büro Memur Sen Başkanı Yusuf Yazgan, “Uzun zamandır kamu görevlilerinin bayram ikramiyesi talebi dile getiriyor. Kamu görevlilerinin de bayram sevincine ortak edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Gündemlerindeki diğer konunun, gösterge sorunu olduğunu vurgulayan Yazgan, bu kapsamda da taleplerinin 1. Dereceye gelmiş tüm kamu görevlilerinin 3.600 ek gösterge alması olduğunu söyledi.

Kamu görevlilerine şiddet sorunu

Kamu görevlilerine yönelik şiddet eylemlerine de değinen Büro Memur Sen Başkanı, ayrım gözetmeksizin tüm görevlilere şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme beklediklerini vurgulayarak, tutuklu yargılama dahil daha caydırıcı hükümler istediklerini kaydetti. Yazgan, “Eğitim ve sağlık çalışanlarına yönelik yaşanan şiddet olayları da hepimizin malumudur. Şiddetle mücadelenin çözülmesi için bütün kamu görevlilerini kapsayacak tek bir şiddet ve mücadele yasasının çıkarılması şarttır. Meslek mensuplarına yönelik Şiddetle mücadele yasaları diğer kamu görevlilerine yönelik daha az değerli algısını oluşturmaktadır. Bu ayrımcılığa son vererek bütün kamu görevlilerini kapsayan caydırıcı tedbirleri içeren şiddeti katalog suçu kapsamına alan düzenleme kaçınılmazdır” dedi.