Büro Memur-Sen’den gümrük muhafaza memurlarına eşitlik çağrısı

Büro Memur-Sen tarafından, imza kampanyasının detayına yönelik olarak yapılan açıklamada, adli ve idari kolluk gücünün güçlendirilmesi ve meri gümrük mevzuatındaki muhafaza hizmetlerinin verimliliğinin arttırılması hedefi ile 2012 yılında Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin kapatılıp, resmi Muhafaza Memurlarının kolluk olmayan Gümrük Müdürlüklerine, sivil Muhafaza Memurlarının da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinin emrine verildiği hatırlatıldı. Yapılan bu değişikliğin istenilen hedefi gerçekleştirmediğine dikkat çekilen Büro Memur-Sen açıklamasında, "Gümrüklü sahalarda çift başlılık ortaya çıkmış, önleyici kolluk görevi ve kamu düzeninin sağlanması konularında hızlı ve etkin mücadele zayıflamış, olaylara müdahalede ve karar alma süreçlerinde gecikmelerle birlikte personelin sevk ve idaresinde de aksamalar yaşanmıştır" denildi.

Gümrükte ayrımcılığa son çağrısı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün yıllardır bu gerçeği görmezden geldiğinin de ifade edildiği açıklamada, muhafaza personeli arasında resmi ve sivil ayrımı yapılmasının, ‘Muhafaza personelinin kariyeri de resmi veya sivil çalışmasına göre oluyor’ endişesini ortaya çıkardığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı’nda yaşanan istifalarda en çok istifanın Gümrük Müdürlükleri’nde yaşandığının ifade edildiği açıklamada, görevde yükselmede ayrımın tamamen kaldırılarak, tüm personelin tek çatı altında, eşit ve adil kriterlerle değerlendirilmesi, teşkilat bütünlüğü ve kurumsal aidiyeti güçlendirecek yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi istendi. Büro Memur-Sen’den yapılan açıklamada, imza kampanyasının Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile başlatıldığı ifade edilerek, toplanan imzaların Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a verileceği belirtildi.