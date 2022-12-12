Büro Memur-Sen’den seyyanen zam talebi

ANKARA (EKONOMİ)- Büro Memur-Sen Genel Bakanı Yusuf Yazgan, Ocak ayında memurlara yapılacak enflasyon farkı da içeren zammın oransal olarak uygulanması halinde, yüksek maaş alan memurlar ile düşük maaş alan memurlar arasındaki uçurumu artıracağı uyarısında bulundu.

Yazgan, bunun yerine düşük maaşlı memurlara oransal olarak daha yüksek artış sağlayacak olan seyyanen zam (belirlenecek bir miktarın verilmesi) ya da taban aylığa zam yapılmasını önerdi.

Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında yapılan yüzde 41,69 oranındaki zammın, düşük maaşlı memurlarda 2 bin 520, 3 bin 668 TL artış anlamına geldiğini, yüksek maaşlı memurlarda ise 6 bin 382 ve 9 bin 406 TL artışlar sağladığını belirterek, oransal zammın maaş uçurumunu artırdığının altını çizdi.

Ocak 2023’te taban aylığa ya da seyyanen zam yapılması gerektiğini vurgulayan Yazgan, “Böylece sosyal adalet sağlanır ve düşük maaş alan memurların da motivasyonu artırılmış olur.” ifadesine yer verdi.