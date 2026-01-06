Bursa, 2025 ihracatında Türkiye ekonomisine 18 milyar dolarlık katkı sağladı

Türkiye’nin ihracatında İstanbul ve Kocaeli’nin ardından üçüncü sırada yer alan Bursa, 2025’te 17 milyar 862 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu rakam, Türkiye genelindeki 273 milyar 434 milyon dolarlık toplam ihracatın yüzde 6,53’ünü oluşturuyor. Bursa’nın ihracatı, bir önceki yılın 16,7 milyar dolarlık seviyesinden yaklaşık yüzde 7 artış gösterdi. Kentten ürünler geçen yıl 194 ülke ile özerk ve serbest bölgelere gönderildi.

Bursa’nın ihracatında Almanya ve Fransa öne çıktı

Bursa’dan en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Bu ülkeye yapılan satışlar, 2024’teki 2,4 milyar dolardan 2,6 milyar dolara yükselerek yüzde 9,5 artış gösterdi. Fransa’ya ihracat yüzde 28,6 artışla 2 milyar 5 milyon dolardan 2,57 milyar dolara çıktı. İtalya’ya yapılan satışlar ise 2024 seviyesini koruyarak 1,28 milyar dolarda kaldı. Dördüncü sıradaki İspanya’ya ihracat yüzde 22,8 artışla 1,26 milyar dolara, beşinci sıradaki Romanya’ya satışlar da yüzde 21,4 yükselişle 979 milyon dolara ulaştı.

Bursa ihracatında otomotiv sektörü zirvede

Bursa’nın ihracatında otomotiv sektörü başı çekiyor. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi üreticilerin öncülüğünde, otomotiv endüstrisi 9,2 milyar dolarlık ihracatla toplamın yüzde 51,5’ini karşıladı. Onu 1,32 milyar dolarla makine ve aksamları, 1,29 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri izledi.

Kentten tekstil ve ham maddeleri sektörü 1,23 milyar dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 925 milyon dolar, çelik sektörü 830 milyon dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 780 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 603 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller ise 592 milyon dolar ihracat yaptı. Elektrik ve elektronik, gemi-yat hizmetleri, madencilik ürünleri ve mücevher gibi diğer sektörlerin toplam katkısı 1,07 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bursa, ihracatta güçlü performansını sürdürdü

Bursa, hem Almanya, Fransa ve İtalya gibi geleneksel pazarlarda hem de İspanya ve Romanya’da elde ettiği artışlarla 2025 yılında ihracatını güçlendirdi. Sanayi ve üretim kapasitesini ihracata dönüştüren kent, otomotivden tekstile, makineden kimyaya kadar pek çok sektörde ihracatını artırarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladı.