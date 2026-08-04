Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba: Artık günü değil, Bursa'nın 50 yılını planlamak zorundayız

ÖMER FARUK ÇİFTÇİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, bir grup gazeteci ile yaptığı toplantıda kentin gündemindeki katı atık bertaraf tesisi, 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, ulaşım, kentsel dönüşüm ve sanayi politikalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bursa’nın artık günü kurtaran değil, gelecek 40-50 yılı planlayan yatırımlara ihtiyaç duyduğunu belirten Biba, katı atık tesisi tartışmalarının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kentte uzun süredir devam eden altyapı, çevre ve planlama tartışmalarına dikkat çeken Biba, “Bursa’nın geleceğini günü kurtaran kararlarla değil, 40-50 yıllık stratejik bir bakışla kurmak zorundayız” mesajını verdi.

"Katı atık tesisi zorunluluk"

Bursa’nın her geçen yıl artan nüfusuyla birlikte mevcut depolama alanlarının yetersiz kaldığını ifade eden Biba, yeni entegre katı atık tesisinin çevreye zarar veren bir “çöplük” olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu söyledi. Tesisin modern teknolojilerle geri dönüşüm ve enerji üretimini esas alacağını belirten Biba, “Bu tesis artık tercih değil, zorunluluktur. Hamitler’deki mevcut alanın ömrü sınırlı. Bugün harekete geçilmezse birkaç yıl sonra Bursa çok daha büyük bir atık krizinin içine girebilir” dedi. Tesis yerinin belirlenmesinde jeolojik yapı, hâkim rüzgâr yönü, ulaşım maliyetleri, çevresel etkiler ve uzun yıllar süren bilimsel çalışmaların dikkate alındığını vurgulayan Biba, “Yer seçimi öyle masa başında ‘şuraya yapalım’ denilecek kadar basit bir konu değil” ifadelerini kullandı.

"Bilimsel veriler göz ardı edilemez"

Kayapa Bölgesine yönelik eleştirilerin önemli bölümünün bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini savunan Biba, nüfus projeksiyonları ve çevresel analizlerin yıllar önce hazırlandığını, güncel verilerle revize edildiğini söyledi. Bazı tartışmaların teknik zeminden uzaklaştığını dile getiren Biba, “Bilim dışı tartışmalar bilgi kirliliği oluşturuyor. Bursa’nın geleceğini popülist söylemlerle değil, bilimsel raporlarla şekillendirmek zorundayız” diye konuştu.

"Kent anayasasını hazırlıyoruz"

1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın Bursa’nın geleceğini belirleyecek en önemli çalışma olduğuna dikkat çeken Biba, planı “kentin anayasası” olarak nitelendirdi. Mevcut dosyada eksiklikler bulunduğu için planın meclise sevk edilmediğini belirten Biba, plan açıklama raporları, kurum görüşleri ve ulaşım verileri tamamlandıktan sonra sürecin şeffaf biçimde yürütüleceğini söyledi. “Bu plan yalnızca bir harita değildir. Bursa’nın nerede büyüyeceğini, sanayinin, tarımın, turizmin ve yerleşimin nasıl gelişeceğini belirleyen stratejik bir yol haritasıdır” diyen Biba, planın kamuoyuyla da paylaşılacağını ifade etti.

"Ulaşım için 550 kritik nokta belirlendi"

Kent trafiğine ilişkin kapsamlı çalışma yürüttüklerini açıklayan Biba, Bursa genelinde trafik yoğunluğu oluşturan 550 kritik bağlantı noktasının tespit edildiğini söyledi. Kavşak düzenlemeleri, alternatif bağlantılar ve yeni ulaşım projeleri üzerinde çalışıldığını belirten Biba, “Ana arterlerde yapılan düzenlemeler tek başına kalıcı çözüm olmaz. Bursa’nın ulaşımını bütüncül planlamak zorundayız” dedi. Ulaşım Master Planı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Biba, elde edilecek verilerin 1/100 binlik planın hazırlanmasında da kullanılacağını kaydetti.

"Kentsel dönüşüm kolay değil"

Bursa’da yaklaşık 536 bin bağımsız bölümün riskli yapı envanterinde bulunduğunu belirten Biba, kentsel dönüşümün yalnızca belediyelerin omuzlayabileceği bir süreç olmadığını söyledi. Vatandaşların da dönüşüm sürecinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getiren Biba, “Herkes mevcut dairesini aynı şartlarda geri almak istiyor. Ancak sosyal donatı alanları, yol ve yeşil alanlar oluşturulmadan sağlıklı şehirleşme mümkün değil” dedi.

"Sanayi Bursa’nın vazgeçilmez"

Bursa’nın yalnızca sanayi değil aynı zamanda tarım ve turizm kenti olduğunu belirten Biba, üç sektörün birlikte geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Şehir içinde kalan küçük sanayi ve üretim alanlarının planlı bölgelerde toplanmasının gündemlerinde olduğunu ifade eden Biba, organize sanayi bölgelerinin tamamen şehir dışına taşınmasının ise gerçekçi olmadığını dile getirdi. İş dünyasıyla güçlü iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Biba, “Bursa’nın menfaati söz konusu olduğunda kişisel farklılıkların hiçbir önemi yoktur” diye konuştu.

"Hizmet mazeret kabul etmez"

Göreve geldikleri günden bu yana asfalt çalışmalarına hız verdiklerini belirten Biba, son dört ayda yaklaşık 270 bin ton asfalt serildiğini açıkladı. “Vatandaş yöneticiden mazeret değil hizmet bekler” diyen Biba, belediyeciliğin günü kurtarmak yerine şehrin geleceğini inşa etmek olduğunu söyledi. Biba, “Bursa’nın altyapısını, ulaşımını, çevresini ve planlamasını güçlendirecek kalıcı yatırımları hayata geçirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.