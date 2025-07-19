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Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği verecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin mazot desteğini almaya hak kazanan yaklaşık 5800 çiftçiye kartları 21 Temmuz’da düzenlenecek törenle verildi

Haber Merkezi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere mazot desteği verecek
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilerin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla yüzde 100 hibeyle hayata geçirdiği "Mazot Desteği" projesini, Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı yürüttü.

Çiftçiler 2 Haziran’da başlayan başvurularını 11 Temmuz’a kadar yaptı ve ardından Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığının değerlendirmesi yapıldı.

"Yaklaşık 5800 çiftçi yakıt desteği almaya hak kazandı"

Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 5800 çiftçi yakıt desteği almaya hak kazandı. 21 Temmuz Pazartesi günü mazot kartı dağıtım töreniyle çiftçiler desteklerini alacak. Kartla çiftçiler bu yıl için 4 bin liralık mazot alabilecek.

Böylece Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye yönelik mazot desteğinin toplamı 23 milyon liranın üzerinde olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın bereketli topraklarına üretimleriyle can veren çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Damla sulama borusu ve sıvı gübre desteklerinin ardından mazot desteği projesini hayata geçirdiklerini aktaran Bozbey, mazot desteğinin yüzde 100 hibe olarak verileceğini, yakıt kartlarının önümüzdeki hafta içinde dağıtılacağını kaydetti.

Çiftçinin sırtındaki maliyet yükünü azaltarak, üretimini artırmayı, gelirlerini ve yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını dile getiren Bozbey, ekenin, üretenin, tarlasını boş bırakmayanın destekçisi olacaklarını anlattı.

Bozbey, tüm zorluklara rağmen topraklarını terk etmeyen ve üretmeye çalışan çiftçileri kutlayarak, üreticilerle omuz omuza olacaklarını söyledi.

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