  3. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden milyarlık taşınmaz satışı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Nilüfer İlçesi Çamlık Mahallesindeki iki ayrı taşınmazı toplam 1 milyar 19 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı. İhale 15 Ekim Çarşamba günü yapılacak ve katılmak isteyenlerden 30.5 milyon lira geçici teminat alınacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden milyarlık taşınmaz satışı
ANKARA (EKONOMİ)

Resmi Gazete’de yayımlanan ihale duyurusuna göre Nilüfer İlçesi Çamlık Mahallesi 6232 ada 10 parseldeki taşınmaz 597 milyon 261 bin lira muhammen bedel belirlerdi.

Bu taşınmazın geçici teminatı ise 17.9 milyon lira olacak.

Aynı mahalledeki 6225 ada 3 parselde yer alan taşınmaz ise 12.6 milyon lira geçici teminat, 422 milyon 416 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

