Bursa DSYB Başkanı Sencer Solakoğlu: Dünyanın en ucuz sütü Türkiye'de

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu, hayvancılıktaki güncel gelişmeleri, artan girdi maliyetlerinin üretim ve tüketime yansımasını, et ve süt fiyatlarının seyrini değerlendirdi.

Süt üretiminde Türk yetiştiricilerin maliyetlerine değinen Sencer Solakoğlu, Bloomberg Tarım Editörü İrfan Donat’a süt sektörü ve çiftçi projeleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Dünyanın en ucuz sütü Türkiye'de”

Solakoğlu, dünyanın en ucuz sütünün Türkiye’de olduğunu belirterek, bu durumun ineklerin et için kesilmesine neden olduğuna dikkat çekti. Solakoğlu, “Dünyanın en ucuz sütü Türkiye'de diyebiliriz, bu durum gıda enflasyonuna fayda sağlamadığı gibi ineklerin kesilmesine neden oluyor. Altın yumurtlayan tavuğun erken kesilip etini afiyetle yediğimiz bir senaryodan bahsediyoruz” dedi.

“Avrupalı çiftçi ucuza üretip pahalıya satıyor”

Avrupalı çiftçinin daha ucuza üretip daha pahalıya sattığını belirten Solakoğlu, “Şu anda Avrupa’da ortalama 53-55 euro seyreden bir baz fiyat varken bizde bu 37 euro baz fiyatta bulunuyor. Avrupalı bizden daha ucuza üretiyor” diye konuştu.

“Maliyetler milyonlarca lirayı buluyor”

Süt üreticileri ve çiftçinin yem başta olmak üzere elektrik, sulama hattı gibi maliyetlerinin milyonlarca lirayı bulduğunu vurgulayan Solakoğlu, Türkiye’deki hayvancılığın bitişine dair acı tabloyu ortaya koydu.

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sencer Solakoğlu şunları söyledi:

“Bizim kaba yem maliyetimiz de Avrupa’nın kaba yem maliyeti eşdeğer değil. Burada kaba yemde ucuzluk söz konusu. İsviçre’ye gittiğimizde şu anda tarlalarda mısırları görüyoruz. Hiçbirinde damlama hattı yok. Tamamen doğal yağmurla yetişiyor. Biz damlamaya, hortumlara, pompalara, elektriğe milyonlarca lira harcıyoruz. Bizim maliyetimizin yüksek olmasının sebebi bu. Kaba yem maliyetleri bir yandan baskı yaratıyor. Türk çiftçisinin parasız olmasından dolayı kaba yeme yatırım yapamaması ve yaşlanmış olduğu için de kendini artık verimlileştirme dürtüsünün ortadan kaybolmasından kaynaklı Türkiye’deki maliyetler daha yüksek. Hayvansal gıdanın yüksek olmasının en önemli sebeplerinden biri olarak bunu gösterebiliriz. Buna karşı süt fiyatları dünyanın altında. Böyle olunca da kötü bir döngüye giriyor. ‘Para alamıyorum maliyetten kısayım, kötü yem alayım’ deyince verim düşüyor, verim düşünce birim maliyet artıyor. Böyle olunca da gençlerimizi şehre gönderip, genç çiftçiler projelerinden medet umuyoruz. Sahadan olan biri olarak söyleyebilirim ki 2 şey çok önemli, birincisi öngörülebilirlik ve para kazanmak. Her sektörde bu geçerli ama Tarım sektörü için bu çok önemlidir. İkincisi, köylerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki köylerde tek yaptığımız şey kahveye gidebilmek. Kahveden başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çiftçi zarar edip evladını bu işe sokmasını bekleyemeyiz.”