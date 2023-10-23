Bursa İstihdam Zirvesi, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen istihdam sorununu masaya yatırıyor.

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünü üstlendiği ilk oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yerel yönetimlerin istihdam ile ilgili hayata geçirdikleri projeleri anlatıyor.

Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünü yapacağı ikinci panelde UİB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ayşe Mehtap Ekinci, Borçelik BTA&Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü Emre Bülbül, NOSAB Başkanı Erol Gülmez, DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ile İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek sanayide mesleki eğitim ve istihdam konularında bilgi verecek.

EKONOMİ Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünü yapacağı son oturumda ise İş Dünyasında Kadın İstihdamı konuşulacak. Panelde Garanti BBVA Kariyer ve Yetenek Yönetimi Yöneticisi Alev Doğan Öztoprak, Uludağ Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Cengiz Işık, Sage Diniz Otomotiv Genel Müdürü İpek Yalçın ile Beyçelik Gestamp İK ve BT Direktörü Uğur Cem Yılmaz konuşmacı olarak yer alacak.