Bursa siyah incirinde AB tesciliyle 17 bin ton ihracat hedefi!

Avrupa Birliği'nden (AB) "Bursa siyah inciri" adıyla coğrafi işaret tescili alan meyvenin ağustos ortası itibarıyla hasadına ve ihracatına başlandı.

Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine gönderilen siyah incirde zirai don nedeniyle yaşanan rekolte kaybına rağmen ürün kalitesi üreticinin yüzünü güldürüyor.

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, AA muhabirine, incirlerin yurt içi ve dışında sofraları tatlandırdığını söyledi.

"Kötü sezon geçirmedik"

Bu yıl geçen seneye göre bir hafta önceden hasada başladıklarını belirten Altınkaya, "Erken başladık ama sezon erken bitecek. Don nedeniyle filizler dondu. Ağaçlar yeniden toparlanma sürecine gitti ancak bu kadar oldu. Yine de sezonun iyi olmasından dolayı seviniyoruz. Kötü sezon geçirmedik. Mahsul az ama piyasa fena değil." ifadelerini kullandı.

Altınkaya, geçen yıl 30 bin ton olan rekoltenin bu yıl zirai don nedeniyle 20 bin tona gerilediğini vurgulayarak, "20 bin ton incirin yaklaşık 17 bin tonu yurt dışına, 3 bin tonu da iç piyasaya gidecek. Avrupa ülkelerine gidiyor. Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Bursa incirinin kalitesi, raf ömrü, gösterişi, iriliği, rengi, şekli ve kalitesiyle diğer incirlerden ayrılır ve tercih edilir." diye konuştu.

İsmail Altınkaya, sezonla ilgili çiftçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekledi.

Siyah incir dünya yolcusu

Siyah incir üretiminin yapıldığı Dürdane Mahallesi Muhtarı Muhsin Candar da köydeki 350 hanenin hepsinin incir yetiştirdiğini anlattı.

Mahallelerinde geçen yılki ürüne göre rekolte kaybı yaşadıklarını belirten Candar, şunları kaydetti:

"Mahallemiz aynı zamanda 'Bursa siyahı'na ismini veren 'Dürdane' diye geçer. Bu yıl don nedeniyle yaklaşık yüzde 35 rekolte kaybı var. Bu sene 1500 ton rekolte bekliyoruz. Bunun 1000 tonu ihraç olacak. Avrupa'nın her tarafına inciri gönderiyoruz. Almanya ağırlıkta, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Rusya, Arap ülkelerine ihracat yapılıyor. ABD hariç dünyanın her yerine gidiyor."