"Bursa'da dönüşümün aktörlerini yetiştireceğiz"

ERHAN BEDİR

İş dünyasının yazılım ve teknoloji alanındaki nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen ULUTEK Yazılım Vadisi Staj Programı’nın açılışı yapıldı. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ekonomide dengelerin yeniden kurulduğunu ve bu değişimin ana sürükleyicisinin yazılım teknolojileri olduğunu ifade etti. Başkan Burkay, mevcut bilgi ve yetkinliklerin geleceği inşa etmede yetersiz kalacağını söyledi. Dünyanın tarihi bir kırılma noktasından geçtiğini vurgulayan Başkan Burkay, “Bugün içinden geçtiğimiz dönüşüm, geçmişteki sanayi devrimlerinin çok ötesinde bir boyuta sahip. Dolayısıyla bizleri bugünlere taşıyan yeteneklerimizle yetinemeyiz. Kendimizi çok daha donanımlı hale getirmek mecburiyetindeyiz. Kuşkusuz yazılım ve kodlama bilmek kıymetli; ancak bu becerileri analitik düşünceyle harmanlayıp toplumsal sorunlara çözüm üretemediğiniz sürece bu yeni çağın güçlü bir aktörü olamazsınız. Geleceğin dünyasında yazılımları tüketenler değil, o teknolojilerin mimarisini kuranlar söz sahibi olacak. Bizim hedefimiz; Bursa’dan değişimi takip eden değil, o değişimi bizzat kurgulayan ve yönlendiren bir gençlik çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı.

Bursa’da dünyaya örnek yazılım ve teknoloji çözümleri geliştirecek genç ve dinamik bir insan kaynağına sahip olduklarını belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “Kentimizin uluslararası başarılarının arkasında hayal kuran, araştıran, geliştiren ve değer üreten genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız ve girişimcilerimiz bulunuyor. BTSO olarak 2013 yılından bu yana TEKNOSAB, GUHEM, BUTEKOM ve BUTGEM başta olmak üzere 60’tan fazla nitelikli projeyi hayata geçirdik. 2030 vizyonumuz kapsamında Data Center, TEKNOSAB Teknopark, GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, Şehir Fonu ve ULUTEK HIVE projelerimizle Bursa’yı yüksek teknoloji ve inovasyonun küresel merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Amacına uygun bir staj modeli uyguluyoruz”

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, ULUTEK’in 250 firması, 1000 Ar-Ge personeli ve 400 projesiyle Bursa’nın teknoloji üssü konumunda olduğunu söyledi. Karagöz, “BTSO, BİSİAD ve MARSİFED ile yaptığımız istişareler neticesinde 2 yıl önce başlattığımız pilot uygulamayı bu yıl geliştirdik. 39 farklı üniversiteden yaklaşık 900 öğrencimizin başvurusu arasından seçtiğimiz 120 gencimizi 20 firmamızla buluşturuyoruz. Amacımız stajın özüne ve niteliğine uygun, sanayimize gerçek değer katan bir süreci yürütmektir” şeklinde konuştu.