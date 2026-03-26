Bursa'da ekmeğe zam geliyor: Tarih verildi

Bursa’da ekmek fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, fırıncılar yapılacak artışın "yeni zam" değil, 2025 yılının son üç ayında karşılanamayan maliyet farkı olduğunu belirtti. Mevcut durumda 15 liradan satılan 200 gram ekmek 1 Nisan'dan itibaren 17,5 liradan satılacak. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Osman Çırakoğlu, "2025 yılının son 3 ayında oluşan maliyet farkı esnaf tarafından sübvanse edildi. 2026 yılına girilmesine rağmen yeni döneme ait maliyet artışlarının henüz fiyatlara yansıtılmadı. Un fiyatı 1200 liraya çıktı, işçilikte yüzde 27 artış yaşandı. 40 bin lira maaş alan çalışanların ücretleri 65-70 bin liraya yükseldi. Enerji ve mazot maliyetlerinde de artış var. Ancak bunların hiçbirini henüz fiyatlara yansıtamadık" dedi.

Ekmek zammı sadece geçmişin telafisi

Yapılacak 2,5 liralık artışın yalnızca 2025’in son üç ayına ait bir dengeleme olduğu belirten Çırakoğlu, "2026 yılına ait maliyet artışlarının ise halen karşılanamadı. Normal süreç işleseydi ekmek fiyatı 25 liraya kadar çıkabilirdi. Ancak şu anki artış sadece geçmiş dönemin farkını kapsıyor" diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Besaş ise 400 gram ekmeği 17,5 liradan satıyor. Besaş fırıncılara göre yüzde 50 indirimli satmış olacak.