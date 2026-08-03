Bursa'da iş dünyası yeni bir çatı altında buluştu

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursalı sanayiciler, iş insanları ve davetlilerin yoğun katılım gösterdiği programa, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ile iş insanları katıldı. İSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Daysalı, derneğin yalnızca bir meslek kuruluşu değil, aynı zamanda ortak değerler etrafında şekillenen bir birliktelik olduğunu söyledi.

“Yerli ve milli çözümler üreteceğiz”

Daysalı, Bursa’nın üretim gücünü milli değerlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Merkezi Bursa olan derneğimiz, ismindeki “idealist” kelimesini bir karakter beyanı olarak taşımaktadır. Bizler milletine ve devletine sadakatle bağlı, üretimi ibadet, dayanışmayı ise mecburiyet gören iş insanlarıyız.” Daysalı, derneğin temel hedeflerinden birinin üyelerin daha güçlü şartlarda faaliyet göstermesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Ekonomik ve sosyal sorunlara yerli ve milli çözümler üretmeyi amaçladıklarını belirten Daysalı, İSİAD’ın Bursa’nın kalkınmasına ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projeler geliştireceğini dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa’nın tarih boyunca üretim, ticaret ve girişimciliğin merkezi olduğunu belirtti. Biba, kentin otomotivden tekstile, tarımdan teknolojiye ve ihracata kadar birçok sektörde Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bursa tarih boyunca üretimin, ticaretin, girişimciliğin ve dayanışmanın merkezi olmuş bir şehirdir. Bursa’nın asıl gücü, ülkesine inanan, milletine güvenen ve sorumluluk almaktan çekinmeyen sanayicileri ile iş insanlarıdır. Bu anlayışla İdealist Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin kuruluşunu son derece kıymetli buluyorum.”

“Bursa iş dünyasında yeni dönem”

Bursalı duayen sanayicisi TEKNOSAB Yönetim Kurulu Üyesi ve Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik de Bursa sanayisi her zaman birlik ve beraberlik ruhuyla kalkındığına dikkat çekerek, “Bu destek sayesinde önce şehrimize sonra da ülkemize yeni kazanımlar katmıştır. Yeni bir çatı altında buluşan sanayicilerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Kuruluş programıyla faaliyetlerine resmen başlayan İSİAD'ın, Bursa’daki sanayici ve iş insanlarını ortak hedefler doğrultusunda buluşturarak üretim, yatırım ve istihdama katkı sunması hedefleniyor.