  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bursa'da okul servis fiyatlarına yüzde 49 zam yapıldı!
Takip Et

Bursa'da okul servis fiyatlarına yüzde 49 zam yapıldı!

Bursa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul servisi fiyatları belli oldu. Yüzde 49 zam yapılan tarifelerde en yakın hat 2 bin 390 lira, en uzun hat ise 4 bin 565 lira olarak açıklanırken, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise öğrencilerin ayrıca bin 200 lira ek ücret ödeyeceği ifade edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa'da okul servis fiyatlarına yüzde 49 zam yapıldı!
Takip Et

Bursa'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine, yüzde 49 zam yapıldı.

Güzergah fiyatları şu şekilde;

Gelen zammın ardından, 0-1 kilometre arası olan güzergah bin 600 liradan 2 bin 390 liraya, 1-3 kilometre olan güzergah bin 750 liradan 2 bin 620 liraya, 3-5 kilometre olan güzergah bin 950 liradan 2 bin 920 liraya, 5-7 kilometre güzergah 2 bin 150 liradan 3 bin 220 liraya, en uzak mesafe olan 19-21 kilometre ise 3 bin 50 liradan 4 bin 565 liraya çıktığı açıklandı.

Ayrıca, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise 800 lira olan rehber öğretmen fiyatı bin 200 lira olarak açıklandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu!Spor

 

Türk Moda Endüstrisi'nden Almanya’ya 1,7 milyar dolar ihracatTürk Moda Endüstrisi'nden Almanya’ya 1,7 milyar dolar ihracatEkonomi

 

Ekonomi
OVP’de bütçe ve reformlar yeniden gözden geçirilecek
OVP’de bütçe ve reformlar yeniden gözden geçirilecek
Risk ve risk algısı
Risk ve risk algısı
İhracata hata yaparak başlamak
İhracata hata yaparak başlamak
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
‘Intel inside’dan ‘Trump inside’a
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Büyüyen hedef, kaybolan yol
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz
Zaman aşımı dolmuş SGK alacaklarında kuruma itiraz