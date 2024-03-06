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Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Bursa'da 330 gram Ramazan pidesi 20, 500 gramlık pide ise 30 liradan satılacak.

Haber Merkezi
İHA
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Bursa'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
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Bursa Fırıncılar Odası, Ramazan pidesinin fiyatlarını açıkladı.

Türkiye ortalamasına göre belirlenen 330 gram pidenin, 20 liradan satılacağını açıkladı. Kalabalık aileler için ise 500 gramlık pide fiyatı 30 liradan tezgahlarda yerini alacak.

Ekmek fiyatlarına herhangi bir zam beklenmezken, BESAŞ’ın üreteceği pidenin fiyatı ise belli olmadı. Bursa’da geçen yıl 380 gram pidenin 12,50 liradan satışa sunulurken, 480 gram pide 15,75 liradan satılmıştı.

 

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