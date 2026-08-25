Bursa’da taksi ve servis esnafını ilgilendiren karar: Ruhsatlar iptal edilecek

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Bursa’da yüzlerce taksi ve servis işletmecisini ilgilendiren yeni bir süreç başladı. 2016 sonrasında gerçekleştirilen ihalelerle satılan ticari araç plakalarına ilişkin yargı kararlarının ardından, UKOME kararları doğrultusunda bazı taksi ve servis plakalarının iptal edilmesi gündeme geldi.

Çalışma ruhsatlarının 31 Ocak 2027 itibarıyla geçersiz hale gelmesiyle, söz konusu plakalarla faaliyet gösteren araçların trafiğe çıkması mümkün olmayacak.

566 servis ve taksi plakası iptal edilecek

Davalara konu plakaların ihale bedellerinin iadesinin sağlanması amacı doğrultusunda, ödemeye esas bedellerin 2027 yılı Ocak ayındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde belirlenmesi ile ödeme iş ve işlemlerinin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesinin uygun olduğuna karar verildi.

Türkiye Noterler Birliği'nin gelen görüş yazısı doğrultusunda, söz konusu araç maliklerinin noterliklere kendilerinin giderek plakaların sicilden silinmesi işlemlerinin yürütmesine ve silme işlemlerini gerçekleştirdiklerine dair noter belgeleri ile belediye veznelerine başvurmaları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından bedellerin tespiti, ödenmesi ve ödeme harici alternatif çözümlerin belirlenmesi noktasında belediye meclisine görüş bildirilmesinin uygun olduğuna da ayrıyeten karar verildi. Bursa'da plaka fiyatları 10 milyon lira seviyelerinde bulunuyor.

Halen faaliyette olan 543 servis ve 23 taksi plakası iptal edilip bedelleri maliklerine ödenecek.