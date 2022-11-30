Bursa’da yeni imar alanı sorunu giderek derinleşiyor

Esra ÖZARFAT / BURSA

Bursa, sanayi yatırımları almaya devam ederken, aynı paralelde inşaat sektörü de dinamizmini koruyor. Ancak yeni oluşan sanayi bölgeleri yakınında konut için imara açık alanlar bulunamamasından yakınan inşaat sektörü temsilcileri, sektörün sıkıştığı dar alandan yeni imar alanları açılmasıyla kurtulabileceğini söylüyor. Bursa’da kentsel dönüşümün hız kazanması için bir süredir yeni bölgelerde imara izin verilmiyor. Sektör temsilcileri yeni alanlarla büyüyemeyen kentte mevcut arsa fiyatlarının kontrolsüz şekilde yükseldiğini, bunun yanında artış trendinde olan inşaat girdi maliyetlerindeki yükselme nedeniyle konut fiyatlarında da artışlar kaydedildiğini vurguluyor. Müteahhitlerin arsa fiyatlarındaki artışlar ile inşaat maliyetlerindeki yükselme arasında süreci yönetmeye çalıştığını belirten İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, kentte yeni oluşan sanayi bölgelerinin çevresinin bir an önce imara açılması gerektiğini, aksi halde kentin yeni bir gecekondulaşma dalgasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. TOKİ tarafından Bursa’da yapılacak 8 bin 650 konutun Bursa’nın ihtiyacını karşılayamayacağına değinen Andıç, Bursa’da ortalama her yıl 20 bin konuta ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Yeni alanları imara açmamak spekülasyondur” Yerel yönetimlerin imarlı arsa üretmeyi spekülasyon olarak değerlendirdiğini vurgulayan Sözüneri Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Hasan Sözüneri, “Asıl gelişen bir şehirde nüfus artıyorsa yeni alanları imara açmamak spekülasyondur. Ucu açık, sonsuz serbestlikte de olmaması lazım. Kentin nüfusunun da planlaması gerekiyor. Bursa’da sanayinin getirdiği heyecan ve yatırım arzusu kente yansıyor. Büyük boyutlarda yeni konut projeleri yapılıyor.

Geleneksel yapımızı koruyan sitelerin de yapılması lazım. Sanayi alanları lojistik bağlantıları ve konut alanlarıyla iyi planlanmalı. Büyüme yönetilemezse Bursa, içinden çıkılmaz bir metropole dönüşebilir” diye konuştu. “Bursa hak ettiği şekilde büyüyemiyor” Bursa’nın hak ettiği şekilde büyüyemediğini belirten Ömer Kumova İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova da, “Bursa, 20-30 yıl sonrasının ihtiyaçlarına göre bir master plan çerçevesinde bugünden planlanmalı ve yapılaşma bu plan dahilinde ilerlemeli. Siz kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni bölgeleri imara açmayı geciktirirseniz, bunun sonucunda azalan arsaların fiyatları kontrolsüz bir şekilde yükselir, alıcılar daha pahalı evler almak zorunda kalır, şehrin yaygınlaşamamasından dolayı trafik her geçen gün işin içinden daha çıkılamaz bir hal alır. Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinin imalatının yanında, eş zamanlı olarak bu bölgelerde çalışacak insanların ikamet edebilmesi için yapılması zorunlu olan konut alanlarının planlanmasının ağırdan alınmasını da, büyük bir eksiklik olarak nitelendiriyorum” dedi.

Büyükşehir'den çevre düzeni planı

Bursa Büyükşehir Belediyesi de şehrin yeni anayasası niteliğindeki ‘2040 yılı Bursa Çevre Düzeni Planı’ çalışmalarını sürdürüyor. 2011 yılından bu yana tartışılan ve 2020 yılında tekrar başlatılan çalışmalar kurulan Mekansal Planlama ve Strateji Ofi si’nde (MEPS) yürütülüyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, “Çalışmalar nihayete erdiğinde, herkesin şehirle alakalı kaygı, tereddüt ve beklentilerini karşılayan bir plan ortaya çıkacaktır. Sadece Bursa’yı değil Türkiye’yi de etkileyen plan olacaktır. Türkiye’nin sanayisi, istihdamı, tarımı ve turizmi gibi birçok alanda ciddi katma değer üreten bir şehirdeyiz. Bu bakımdan hazırlanan plan, ülkemiz adına da çok kıymetli” dedi.