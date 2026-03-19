Bursa'daki bazı taşınmazlar ulaştırma projeleri nedeniyle kamulaştırılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında hattın üstüne inşa edilmesi planlanan YHT gar binasına erişimi sağlayacak kara yolu ve istasyon bağlantı yollarının yapımı amacıyla Nilüfer ve Osmangazi'deki bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.